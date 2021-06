Rumeurs pré-WWDC : des MacBook Pro 14 et 16 pouces et homeOS sont attendus

Apple organise sa conférence WWDC le 7 juin prochain. À quelques jours de l’événement, les rumeurs vont bon train : MacBook Pro, homeOS… on fait le point.

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces en M1 seront-ils les arlésiennes de 2021 ? On sait qu’Apple compte équiper toute sa gamme de Mac en processeurs ARM, mais on ne sait pas quel est le planning de déploiement. Évidemment, cette incertitude est un terrain vierge pour les rumeurs, indiscrétions et autres bourdonnements.

À quelques jours de la WWDC, la conférence dédiée aux développeurs d’Apple, on sait que l’on aura des annonces concernant iOS, iPadOS mais aussi macOS. Néanmoins, nous pourrions également avoir d’autres surprises.

Apple MacBook Pro au menu ?

D’après plusieurs sources, Apple présenterait non seulement de nouveaux logiciels, mais également de nouveaux matériels à la WWDC. Tout récemment, cette rumeur a été colportée par la société d’investissement Wedbush, basée à Los Angeles. Selon un message aux investisseurs que MacRumors a pu voir, Apple prévoit « quelques surprises » pour la conférence des développeurs, dont de nouveaux MacBook Pro. Selon l’analyste, les nouveaux appareils devraient fonctionner avec une puce Apple M1.

Ce dernier détail semble peu probable dans la mesure où les analystes et les experts ont précédemment supposé une puce Apple plus rapide pour les prochains MacBook Pro. De plus, certaines restrictions sur le M1, telles que la RAM et le contrôleur dédié aux connectiques, sont des freins pour les prochaines machines professionnelles. Comme on a pu le voir avec les MacBook Air, MacBook Pro 13, Mac Mini ou encore l’iMac M1, on ne peut configurer « que » 16 Go de mémoire vive, utiliser « que » deux ports Thunderbolt 3 et on a également observé des limitations de débits pour les espaces de stockage externes et les affichages externes.

Pour le MacBook Pro 14 pouces, censé remplacer la version 13 pouces, il serait plus puissant et intégrerait 4 ports Thunderbolt. Pour le modèle 16 pouces, on parle d’un « M1X » ou même un « M2 » avec plus de cœurs. On parle également d’un nouveau design et du retour de MagSafe dans une nouvelle implémentation. Quelques sources évoquent la fin de la Touch Bar, une caractéristique des Mac qui est controversée depuis son introduction.

homeOS pour les appareils de la maison

En termes de logiciel, Apple pourrait également présenter homeOS, un nouveau système d’exploitation pour le HomePod (et HomePod Mini), l’Apple TV et d’autres appareils domestiques intelligents. C’est le site Applesfera qui a découvert l’existence de ce nom dans une offre d’emploi d’Apple.

Bref, rendez-vous le 7 juin prochain. Vous pourrez suivre la WWDC 2021 sur Frandroid. Nous ferons, comme à notre habitude, un live de l’évènement, mais aussi un live vidéo sur notre nouvelle chaîne Twitch.