Le top 3 des meilleurs PC portables de 2023 selon Frandroid

Sur Frandroid, les PC portables ont une place de choix avec à la clé des dizaines de références testées tout au long de l'année. Mais quels sont les meilleurs PC portables testés 2023 ? Voici le trio qui a retenu notre attention.

L’année 2023 sur le marché des PC portables a été marquée par plusieurs références, mais surtout des tarifs toujours élevés. Après une fin d’année 2022 catastrophique pour le marché, la tendance n’était pas à la reprise dans le courant de 2023. Pourtant, cette année a eu droit à son lot de machines performantes que notre rédaction a pris le temps de tester. Une fois encore, ce sont les ultraportables qui tirent leur épingle du jeu avec plusieurs modèles qui ont retenu notre attention. Si vous êtes à la recherche des meilleurs PC portables du moment, rendez-vous sur notre guide d’achat.

Au programme des meilleurs PC portables de 2023, un ultraportable, un PC portable gamer et… un MacBook de 2022 !

Acer Swift Edge 16 (SFE16-43) Le meilleur PC portable de 2023

En 2023, ce sont une nouvelle fois les ultrabooks qui sont rois. L’Acer Swift Edge est un PC portable ayant réussi à nous surprendre par sa polyvalence globale. Cela débute par une qualité de construction quasiment irréprochable, et une légéreté idéale pour l’emmener partout. Surtout, ce sont les performances constatées qui sont remarquables. La configuration que Frandroid a eu entre les mains disposait d’une puce AMD Ryzen 7 7840U avec 16 Go de RAM DDR5 et 512 Go de stockage capable de s’en sortir, peu importe comment le PC est sollicité. Dans la fiche technique, on peut noter la présence d’une grande dalle Oled de 16 pouces et surtout, nous avons pu constater une autonomie d’une journée. C’est, d’après la rédaction de Frandroid, le meilleur PC portable de 2023. À la clé, un prix de départ à 1399 euros.

Apple MacBook Air 13 M2 2022 La bonne affaire de 2023

Ce modèle n’est pas à proprement parler un PC portable sorti en 2023… En l’occurrence, le MacBook Air M2 a bénéficié de l’actualité d’Apple avec l’annonce d’une baisse de prix en 2023, rendant le modèle bien plus intéressant en termes de rapport qualité/prix. C’est une alternative attractive aux différents ultraportables sous Windows présents sur le marché. Notamment grâce à son rapport performances/autonomie quasiment inégalé, apporté par la puce M2. Comme toujours, la qualité de construction et de finitions du MacBook est irréprochable, afin de pouvoir l’utiliser durant plusieurs années mais aussi l’emmener avec vous en toutes circonstances. On peut toutefois regretter l’absence d’une dalle Oled, régulièrement présentes sur les alternatives Windows. Son prix, passé à 1299 euros, fait du MacBook Air M2 une réelle valeur sûre dans un marché toujours plus concurrentiel.

Asus TUF Gaming A15 (TUF507N) Le PC portable gamer attractif

Depuis 2022, le marché des PC portables gamers connait une véritable flambée des prix et il est compliqué de recommander pleinement une référence sans impliquer un gros investissement au joueur. Sans compter qu’il existe de nombreuses marques sur le secteur et une multitude de configurations pour un même modèle. Avec sa gamme TUF, Asus propose un rapport qualité/prix savamment dosé, notamment avec le modèle A15. Ce dernier s’appuie sur une configuration solide avec une puce AMD Ryzen 7 ainsi qu’un GPU GeForce RTX 4060, visant notamment les sessions de jeu en 1080p. L’écran répond aussi aux attentes avec un rafraîchissement à 144 Hz et une compatibilité Nvidia GSync. Si ce n’est pas un foudre de guerre, l’Asus TUF Gaming A15 est notre recommandation pour les joueurs réguliers au budget serré. À l’inverse, si votre budget est illimité, le laptop gamer le plus puissant de l’année est sans conteste l’Asus ROG Strix Scar 17 X3D.

