Le top 3 des voitures électriques testées par Frandroid en avril 2024

Tous les mois, l'équipe de "Survoltés" teste de nouvelles voitures électriques. Quelles sont celles qui nous ont tapé dans l'œil en mars ?

Des voitures électriques, il en sort un paquet, de plus en plus, et les bons modèles sont très nombreux. Nous en testons beaucoup, et cherchons régulièrement à établir lesquelles sont les meilleures. Ce mois-ci, on reste sur le vieux continent avec des marques européennes : Renault, Fiat et Mini. Ce sont cependant trois états d’esprit différents que l’on trouve sur chacun de ces véhicules, avec un SUV familial, un SUV sportif et une petite voiture sans permis. Un beau top 3 de voitures pour le printemps !

Parmi ces trois meilleures voitures électriques du mois, sachez d’ailleurs que la Scénic E-Tech a été élue « Voiture de l’année 2024 » au salon de l’Auto de Genève.

Renault Scénic E-Tech Le SUV familial de 2024

Renault a clairement tablé sur le confort pour sa nouvelle Scénic E-Tech : comptez sur une voiture familiale très confortable, avec un grand coffre et un toit panoramique. Malgré sa dénomination de SUV, la Scénic reste un véhicule plutôt léger pour sa catégorie. La conduite sera quant à elle tout en souplesse, avec un excellent rayon de braquage, une direction très précise et un bon dynamisme globale. Le confort est vraiment de mise, avec des suspensions vraiment agréables, et un habitacle parfaitement silencieux, même à haute vitesse. Lors de notre essai, nous avons aussi noté les bonnes performances du planificateur d’itinéraire qui permet de bien s’organiser pour la recharge. L’autonomie, d’ailleurs, est aussi un bon point, avec capacité de 60 kWh soit 430 km WLTP pour la première version, ou bien 625 km pour la batterie de 87 kWh. En bref, une voiture familiale qui fait la part belle au confort, tout en étant particulièrement agréable à conduire.

Mini Countryman SE électrique Le SUV fun

8 /10 Fiche produit Voir l'essai Un super dynamisme sur route

Un super dynamisme sur route Beaucoup de personnalisation possible

Beaucoup de personnalisation possible Excellente connectivité Matériaux intérieurs un peu moyens

La troisième génération de Countryman SE par Mini est un savant mélange entre SUV et berline. Globalement, Mini a conservé l’aspect original et « fun » des Mini. Cela passe, par exemple, par ce grand écran rond qui régit tout, et permet d’utiliser les « Experiences Modes ». Mais c’est surtout sur le comportement routier que la Countryman se démarque. Les sensations de conduite sont excellentes, avec une prise des virages exemplaires et de bonnes suspensions. L’équipement de série est très bien doté, fait assez rare pour être souligné. On regrettera néanmoins une autonomie qui aurait pu être meilleure et des matériaux intérieurs un poil en deçà de ce que l’on attend à ce prix. Un bon SUV sportif tout de même, qui conjugue style, confort et dynamisme.

Fiat Topolino La voiture sans permis qui a du chien

8 /10 Fiche produit Voir l'essai Fiat Stylée et mignonne

Stylée et mignonne Habitacle plutôt spacieux

Habitacle plutôt spacieux Autonomie correcte Confort sommaire

La Fiat Topolino est une petite voiture sans permis. Rien à voir donc avec les deux SUV présentés juste au-dessus. Pour la conduire, nul besoin de posséder le permis B, seulement le permis AM : c’est entre autres pour cela que la Topolino vise spécifiquement les ados. Conçue pour les petits trajets du quotidien, elle peut monter jusqu’à 50 km/h. Sur la technique, elle est absolument similaire à sa principale concurrente, la Citroën Ami. Comptez ainsi sur 75 km d’autonomie et une recharge en 4 heures. Elle fait cependant mieux sur l’habitabilité globale, et arbore un style rétro vraiment sympa, assorti d’un toit vitré et de larges fenêtres. Avec un tarif inférieur à 10 000 euros, elle s’impose pour le moment comme une des voitures sans permis les plus intéressantes. Lisez l’essai de la petite Fiat Topolino par Jean-Baptiste à travers Paris pour plus de détails.

