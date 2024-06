Les 3 voitures électriques que nous avons testées et adorées en juin 2024

Parmi les différentes voitures électriques que nous avons pu tester le mois dernier, voici les trois modèles qui ont retenu notre attention. Découvrez les meilleurs crus du mois de juin 2024.

Le marché de la voiture électrique possède sa propre temporalité et ses propres contraintes. Ainsi, à l’occasion des essais effectués par notre rédaction, il n’est pas rare de voir se côtoyer des véhicules grand public, des modèles plus luxueux, jusqu’aux références sportives hors de prix. Pour cette cuvée mensuelle, nous avons mis à l’honneur trois références qui méritent de figurer parmi les meilleures voitures électriques du marché. Au programme de ce top 3 se trouvent deux citadines et un SUV de luxe. Ces modèles ont tous un public potentiel dont vous faites peut-être partie et c’est ce que nous allons vous présenter.

Voici les 3 voitures électriques que nous avons testé et adoré en juin 2024 !

Citroën ë-C3 La meilleure voiture électrique pas chère

8 /10 Fiche produit Voir l'essai Son rapport prix/prestation

Son rapport prix/prestation Le confort de l'habitacle

Le confort de l'habitacle Sa polyvalence

La Citroën ë-C3 incarne la nouvelle génération de véhicules électriques du constructeur français. Cette voiture électrique pas chère a de sérieux atouts pour plaire au grand public, à commencer par un design rassurant. Elle emprunte un style proche du SUV malgré ses dimensions de citadine, afin d’assurer un confort optimal au conducteur et aux passagers. L’espace à bord est généreux pour chaque personne, avec en sus un coffre de 310 litres. Une fois au volant, là encore, le confort prime au détriment du dynamisme. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 10,4 secondes, mais surtout tout se fait en douceur. La polyvalence de la Citroën ë-C3 permet de conduire cette dernière aussi bien en ville que sur l’autoroute sans accroc.

Un dernier mot sur la consommation, mesurée par nos soins à 14,6 kWh/100 km, qui offre une autonomie théorique de 299 km sur notre chemin d’essai. Le plus intéressant sur cette Citroën ë-C3 est sans conteste son rapport prestations/prix. Avec un prix de départ à 23 300 euros pour la version de base et surtout sans le bonus écologique de 4000 euros, auquel la voiture est éligible. En bref, c’est notre recommandation si vous êtes à la recherche d’un véhicule électrique abordable.

Porsche Macan EV Le SUV de luxe par Porsche

9 /10 Fiche produit Voir l'essai Les sensations de conduite

Les sensations de conduite Les finitions haut de gamme

Les finitions haut de gamme Une recharge rapide

Le constructeur allemand Porsche diversifie lui aussi son catalogue avec une offre de voitures électriques. La Porsche Macan se présente sous la forme d’un SUV de luxe avec à la clé le savoir-faire de la marque sur les performances moteur. Sur le plan du design, la voiture à tous les éléments distinctifs d’une Porsche, les habitués de la marque ne sont pas dépaysés. Évidemment, côté habitacle, les finitions d’intérieur sont haut de gamme tandis que l’espace laissé aux passagers est bien suffisant. En conduite aussi, la Porsche Macan est exceptionnelle avec une tenue de route irréprochable et un dynamisme de tous les instants. Pour une SUV de 2,3 tonnes, c’est une véritable « anomalie » d’avoir de telles sensations de conduite… Le 0 à 100 km/h se réalise en 5,2 secondes. La recharge de la voiture se fait aussi rapidement avec un 10 à 80 % en 21 minutes, ce qui permet de compenser légèrement la consommation élevée mesurée à 27,8 kWh/100 km lors de notre test ! Vient aussi la problématique du prix, puisque la voiture électrique est affichée à pas moins de 86 000 euros.

Mini Cooper SE 2024 La citadine électrique élégante

7 /10 Fiche produit Voir l'essai L'infodivertissement complet

L'infodivertissement complet Son habitacle haut de gamme

Son habitacle haut de gamme Des consommations mesurées

Toujours dans les dynasties de constructeurs thermiques qui proposent une version électrique, la marque Mini est une figure incontournable. La version 2024 de la Mini Cooper SE est une mise à jour de la voiture présentée il y a quelque temps. En termes de construction, là encore, Mini ne renie pas son histoire avec des éléments incontournables comme les phares rond, le toit et l’avant un peu plus proéminent. Cette voiture n’a de Mini que le nom. Dans l’habitacle, la finition est haut de gamme avec un choix de matériaux intelligent. À l’intérieur surtout, le système d’infodivertissement mis en place est très complet avec un grand écran rond de 24 pouces sur la console centrale. Sur la route, la Mini Cooper SE est dynamique et vive dans les virages. Malheureusement les suspensions un peu trop fermes rendent le confort relatif sur de longs trajets. En matière de consommation, sur un trajet de test mené à vive allure, nous avons relevé 17,5 kWh/100 km ce qui est plutôt raisonnable pour une citadine électrique. La question du prix reste épineuse puisque la voiture sans option est à 34 000 euros, mais l’addition augmente rapidement si vous souhaitez des performances convenables.

