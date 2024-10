Nous avons noté 10/10 la R5 électrique : on vous explique pourquoi vous devriez l’acheter

Au sein du nouveau catalogue de voitures électriques Renault, la célèbre R5 fait une entrée retentissante. Il s’agit sans nul doute de l’une des meilleures voitures électriques du marché que nous avons pu tester. Pour l’équipe de Survoltés, c’est même un 10/10 à l’issue de son essai… une rareté dans nos colonnes. Autant de raisons qui nous poussent à vous recommander l’achat de la Renault 5 E-Tech.

Nous avons même placé la voiture électrique au sein de plusieurs sélections :

Comme vous avez pu le comprendre, nous sommes dithyrambiques sur la nouvelle Renault électrique. Afin de vous convaincre, outre son essai, voici en quelques points pourquoi nous vous recommandons la Renault 5 E-Tech.

Lors de notre essai, nous avons pu constater que la R5 électrique a été un véritable succès auprès des passants. La citadine de segment B se décline en 5 coloris. Elle reprend l’idée générale de sa première version sortie dans les années 60, mais avec quelques améliorations. Des feux LED sont aussi placés à l’avant et s’intègrent parfaitement à la construction de la voiture.

Au sein de l’habitacle, le choix des matériaux est surprenant pour une citadine à ce prix. En effet, ces derniers témoignent d’une bonne qualité, peu importe les versions choisies. À l’arrière, le confort est plus rudimentaire, surtout pour les personnes plus grandes. Rien de bien anormal pour une citadine cependant… Le système d’infodivertissement en place est l’un des meilleurs disponibles avec OpenR Link et Android Automotive.

Comme pour de nombreuses citadines, nous nous attendions à ce que le plaisir de conduire ne soit pas au rendez-vous sur cette R5 électrique. Une erreur de jugement bien vite redressée tant les prestations du moteur de 110 kW et de son couple à 245 Nm sont époustouflantes. Avec un rayon de braquages de 10,3 mètres, la voiture est très efficace dans ses manœuvres, un bonheur.

La tenue de route est elle aussi remarquable grâce à son poids contenu de 1450 kg et son châssis. Sur la prise de courbes, nous n’avons constaté aucun déséquilibre et sa qualité de freinage est exemplaire. Pour l’usage quotidien, elle brille particulièrement en ville grâce à son gabarit. L’insonorisation des bruits extérieurs est en outre particulièrement surprenante. Enfin, la Renault 5 E-Tech est capable de faire le 0 à 100 km/h en 8 secondes.

La question du prix reste d’ordinaire épineuse, surtout lorsqu’il s’agit de l’achat d’une voiture… Avec ce modèle, la promesse de Renault est d’offrir tous les éléments attendus sans faire exploser le tarif de la voiture. Si une version à moins de 25 000 euros, sans bonus écologique, est prévue, la voiture électrique débute pour le moment à partir de 27 990 euros pour grimper jusqu’à 35 490 euros.

Celle-ci est bien entendu éligible au bonus écologique de 4 000 à 7 000 euros selon les revenus. Au vu des prestations et du niveau d’équipement fourni, peu importe les finitions, on peut assurer sans trembler qu’il s’agit de la meilleure voiture électrique sur le plan du rapport qualité/prix à l’heure actuelle.

Événement dans nos colonnes ! C’est une notation rarissime que nous avons accordée à ce modèle. Pour vous expliquer ceci, nous avons décidé de donner la parole à Vincent, responsable de Survoltés, qui est aussi le conducteur ayant eu la joie de tester la Renault 5 E-Tech.

L’essai de la R5 électrique m’a vraiment bluffé. Pour moi (et de nombreux confrères partagent mon avis), il y aura un avant et un après Renault 5 E-Tech. Tout simplement parce que c’est la première voiture électrique réellement abordable qui donne envie. Ce n’est pas juste une voiture électrique utilitaire. C’est, comme avec une Tesla, un produit qu’on a envie d’acheter, de conduire et de posséder. Le design est une réussite, tout comme la conduite, et Renault a eu l’excellente idée d’intégrer Android Automotive à l’ensemble. Ce qui fait que la R5 pourra évoluer au fil des mises à jour logicielles. Elle met clairement une grande claque à toute la concurrence sur ce segment B, ultra-concurrentiel où tout le monde tente de faire des économies en retirant le plus de fonctionnalités possible.

On a longtemps hésité entre la note de 9 ou 10/10. C’est cette dernière note qui l’a emporté, car les rares points négatifs qu’on a pu lui trouver (comme la recharge qui aurait pu être plus rapide ou l’espace aux places arrière) est une concession pour avoir une voiture électrique compacte et abordable. D’autant plus que dans le segment des citadines polyvalentes, la recharge ultra-rapide et l’habitabilité aux places arrière n’est pas vraiment un argument de vente. Et encore, la recharge est plus rapide que certaines berlines routières, et pour l’espace à l’arrière, seule la Peugeot e-208 en offre un peu plus, mais pour presque 10 000 euros de plus.

Nous avons donc choisi le 10/10 pour l’excellent rapport qualité / prix que propose Renault avec cette R5. Aucun constructeur ne fait mieux actuellement. Sauf peut-être Tesla, mais sur le segment D, avec les Model Y et Model 3, qui n’ont rien à voir en termes de gabarit, et qui restent vendus bien plus chers.