Le top 3 des meilleurs smartphones testés par Frandroid en décembre 2024

Le mois du Black Friday est terminé, place à la magie de Noël ! Nous avons pu tester de nombreux téléphones très prometteurs, avec de la puissance à revendre. Voici notre top 3 des smartphones que l’on a préférés.

C’est bientôt Noël, les repas de famille et autres festivités, mais chez Frandroid, on ne relâche pas nos efforts. Cette fin d’année voit, en effet, de grosses sorties parmi les meilleurs smartphones, notamment liées à l’arrivée de nouvelles puces, toujours plus puissantes, sur le marché. Nous avons donc testé les derniers téléphones du moment, qu’ils soient d’entrée de gamme ou premium. Voici tout de suite les trois modèles qui nous ont tapé dans l’œil, pour différentes raisons.

Oppo Find X8 Pro Le come back d’Oppo

Oppo avait quitté le marché français il y a un peu plus d’un an. La marque chinoise signe ici son grand retour avec un modèle haut de gamme longtemps attendu, le Find X8 Pro. Fort d’une puce MediaTek Dimensity 9400, d’une grosse batterie de 5 910 mAh ou encore d’un bouton photo, le modèle a de sérieux arguments. Il s’avère effectivement très puissant et ne laissera tomber personne en jeu. Sur la photo, il se révèle un peu plus inconstant : excellent en zoom, sur le macro ou tout simplement de jour, il est moins bon de nuit. ColorOS 15 fourmille de bonnes idées et plaira à ceux qui veulent de la personnalisation. Enfin, son autonomie et sa charge sont excellentes. Un très bon choix pour ceux qui veulent s’éloigner des habituels Samsung Galaxy ou Google Pixel.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Asus ROG Phone 9 Pro Le meilleur smartphone gaming en 2024

L’Asus ROG Phone 9 Pro est une bête de puissance totalement pensée pour le jeu, restant ainsi fidèle à la réputation de ses ancêtres. Il adopte un vrai parti pris, qui le fera sans doute manquer de polyvalence pour celles et ceux qui attendent tout d’un smartphone à ce prix. Reste que sa puce Snapdragon 8 Elite est un foudre de guerre et que le système de refroidissement est au top. Le grand écran AMOLED est quant à lui tout simplement parfait et monte à 185 Hz, un record. On adore l’Anime Matrix, cette zone au dos du téléphone constituée de LED, capable d’afficher tout un tas de choses, dont l’heure ou l’état de la batterie. L’appareil photo reste en retrait, mais ce n’est pas pour cela que l’on choisira ce smartphone résolument gaming…

Asus ROG Phone 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Samsung Galaxy A16 Le petit nouveau de Samsung

On clôt ce top 3 avec un petit frère, le petit dernier de la famille Samsung Galaxy, un téléphone modeste à tarif abordable. Le Galaxy A16 conserve un joli design à tranches plates très proche de la génération précédente. On lui reprochera d’ailleurs un peu la même chose que le A15 : un manque de puissance qui empêche une fluidité parfaite au quotidien. En dehors de ça, l’écran Amoled de 6,7 pouces est bon, les clichés tiennent la route (sauf de nuit !), l’autonomie est satisfaisante. Son plus gros atout est sans doute les 6 ans de mises à jour promis par Samsung, un excellent point pour un téléphone à ce prix.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.