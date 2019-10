À l’instar d’Apple, Google propose aussi des coques officielles pour ses nouveaux flagships. Elles seront parfaites pour protéger votre téléphone des chutes et les seules (ou presque) à permettre d’utiliser « l’Active Edge ». Elles ont en plus un look très sympa, beaucoup plus fun que le design très plan-plan des terminaux. Le tissu est par ailleurs est une matière que l’on voit assez rarement sur des coques, et en plus, il est tout doux.