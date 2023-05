Google Pixel 7a : la référence du rapport qualité/prix et de la photo

Avec le Google Pixel 7a, le constructeur américain reprend une recette qui fonctionne avec un smartphone à l'excellent rapport qualité/prix et des forces attendues en photo. C'est donc sans surprises que la rédaction de Frandroid vous recommande ce modèle si vous êtes à la recherche d'un nouveau téléphone.

Google Pixel 7a Le smartphone photo à l'excellent rapport qualité/prix

Si vous êtes en quête d’un bon smartphone milieu de gamme capable de vous accompagner au quotidien pendant quelques années, la recette de Google est la bonne solution. Déjà éprouvé avec son Pixel 6a, le constructeur récidive une nouvelle fois avec un téléphone à l’excellent rapport qualité/prix, avec à la clé de belles prestations. Lors de son test, le Google Pixel 7a a reçu la note de 8/10, malgré une hausse de prix de 50 euros pouvant être douloureuse.

Dès sa sortie, le Pixel 7a se place comme étant l’un des meilleurs smartphones de 2023. Ce n’est pas tout puisque le smartphone est aussi l’un des meilleurs smartphones pour la photographie. Enfin, il s’agit d’un smartphone à moins de 500 euros qui pourra bénéficier de promotions assez rapidement. Il s’agit même d’un smartphone compact au regard du marché.

Pourquoi choisir le Google Pixel 7a ?

En comparaison au Google Pixel 6a sorti l’année dernière, le nouveau smartphone de Google subit une montée de prix de 50 euros. Ce dernier est commercialisé à 509 euros. On vous détaille ci-dessous quelles sont les raisons qui vous pousseraient à acheter un Google Pixel 7a.

Pour son appareil photo

Comme pour l’année passée, la photographie est le gros point fort du téléphone. Sur sa partie dorsale se trouve un double capteur avec un premier objectif de 64 mégapixels et un second de 13 mégapixels. Les clichés réalisés offrent un rendu final très agréable à l’œil avec une colorimétrie fidèle et un piqué parfait. Sur cette tranche de prix, aucun smartphone n’est capable de soutenir la comparaison. C’est un véritable plaisir d’utiliser ce dernier grâce à l’apport de l’IA pour vous soutenir.

Pour son design compact

L’une des caractéristiques principales du téléphone Google repose dans son design. Le Pixel 7a adopte un design plus compact que la norme du marché. Avec son écran de 6,1 pouces, il est très agréable à prendre en main. Par rapport à son prédécesseur, le constructeur américain se contente d’affiner la formule pour vous offrir une belle expérience utilisateur. Bien entendu tout n’est pas parfait, avec la présence de bordures bien visibles autour de l’écran.

Pour son expérience logicielle

Au sein de la fiche technique, le Google Pixel 7a intègre une puce Google Tensor 2 aidée par 8 Go de RAM. Une configuration déjà présente sur les Pixel 7 et 7 Pro. Inutile de vous dire donc que pour 500 euros ce sont des prestations irréprochables. Vous pourrez aussi bénéficier de la Pixel Experience avec Android 13. Vous avez droit à 3 années de mises à jour d’Android et 5 de sécurité. En bref, l’expérience globale du téléphone est l’un de ses gros points forts.

Le point faible du Google Pixel 7a

Déjà l’année précédente, le Pixel 6a souffrait au niveau de l’autonomie. Avec le Google Pixel 7a, aucune de ces problématiques n’a été corrigée. En termes d’autonomie, la batterie de 4 385 mAh est capable d’encaisser une journée complète d’utilisation… Et c’est tout. Encore une fois, la recharge n’est pas au niveau pour compenser cette relative faiblesse. Le smartphone est compatible avec une charge de 18W, le Pixel 7a passe à 100 % en un peu plus d’une heure et demie. Un réel problème à l’usage quotidien.

Le Google Pixel 7a est fait pour vous si :

Vous êtes à la recherche d’un smartphone à l’excellent rapport qualité/prix

Vous avez besoin d’un excellent smartphone photo

Vous cherchez un smartphone compact

Vous souhaitez une belle expérience utilisateur



