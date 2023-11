Le top 3 des meilleurs smartphones testés par Frandroid en novembre 2023

Un nouveau mois, une nouvelle fournée de tests. Si les sanglots longs des violons de l’automne blessent nos cœurs d’une langueur monotone, les constructeurs, eux, nous ont présenté des smartphones de qualité qui ont réchauffé nos palpitants. Voici notre top 3 des téléphones du mois !

Le début de l’année scolaire est toujours une période riche en termes de sorties de smartphones, pour deux bonnes raisons : Apple et Google. Cette année encore, les deux mastodontes de la tech nous ont présenté leurs téléphones maison, à savoir les iPhone 15 et les Pixel 8. Nous avons testé tous les modèles de ces gammes et rendu nos verdicts : c’est bien, sans être révolutionnaire — à part pour l’arrivée de l’USB-C sur iPhone, un petit miracle. OnePlus s’est également lancé dans cette valse automnale en proposant un excellent smartphone pliable.

Voici le récap’ des trois meilleurs smartphones testés chez nous le mois dernier.

Apple iPhone 15 Pro Le top chez Apple

Apple a dévoilé ses quatre nouveaux iPhone 15 en septembre. Ce sont les modèles Pro qui sont les plus intéressants. Au menu, sur l’iPhone 15 Pro, un nouveau cadre en titane qui permet de gagner considérablement en légèreté. Un nouveau bouton Action personnalisable vient aussi pimper tout cela. L’USB-C, attendu depuis longtemps, met fin à l’ère du Lightning. Pour autant, Apple n’en a pas profité pour augmenter la puissance de la charge filaire qui plafonne toujours à un ridicule 20W…

L’écran Oled est toujours épatant, avec une luminosité maximale éblouissante. La nouvelle Puce A17 Pro quant à elle est une des meilleures du marché et sera particulièrement efficace pour les jeux vidéo. La photo est très bonne (le mode Portrait notamment) avec un téléobjectif x3. Pour le x5, il faudra se tourner vers le modèle Pro Max, lui aussi excellent. Mais c’est sur la vidéo que l’iPhone fait très fort : c’est tout simplement le meilleur. Quelques nouveautés donc pour cette année, sans révolution cependant. Étant donné les tarifs très élevés des iPhone 15, pas la peine de changer si vous possédez un iPhone 14…

Google Pixel 8 Le nouveau venu chez Google

Google est venu proposer son offre concurrente à Apple quelques semaines plus tard, proposant sans surprises deux modèles de téléphones, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Le Pixel 8 a l’avantage du prix (799 euros) et du format plus compact (6,2 pouces). Google a eu la bonne idée de revoir son design en adoucissant les angles du châssis, ce qui offre à la fois une meilleure préhension et un look plus « mignon ». Grande nouveauté cette année : on passe à 7 ans de mises à jour logicielles, de quoi faire des Pixel 8 des smartphones très pérennes. Le SoC change aussi, c’est mieux que sur les Pixel 7, mais la puce Tensor G3 reste malheureusement un peu à la traine pour un smartphone haut de gamme de fin 2023. Heureusement, Google se rattrape sur les fonctionnalités IA, nombreuses et pratiques, notamment sur la photo. Ce volet est toujours une grande force sur le Pixel 8. Notez cependant que les tarifs des deux smartphones gonflent…

OnePlus Open Un pliant remarquable

On change de décor pour ce dernier modèle. Le OnePlus Open fait dans la démesure, tant au niveau des ambitions, que de la diagonale d’écran et du prix (1850 euros !). Dans ce téléphone pliant au format livre, on retrouve l’excellente Snapdragon 8 Gen 2 qui fera tout tourner au poil. L’écran interne (7,82 pouces) est de toute beauté, et la pliure est la plus discrète du marché. L’écran externe fonctionne bien aussi, car il propose un format de smartphone « normal », au ratio 20:9, contrairement aux autres pliables tels que le Galaxy Fold 5. Les finitions sont parfaites, et le volet photo ne déçoit pas. Carton plein aussi sur l’autonomie, qui peut atteindre deux jours, un bon point pour un smartphone avec autant d’écrans. De surcroit, il dispose de la charge rapide à 67 W. L’un dans l’autre, le OnePlus Open est ainsi un des meilleurs pliables du marché, tant il fait bien partout. Seul (gros) hic, son prix.

