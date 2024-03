Notre top 3 des smartphones testés par Frandroid en mars 2024

Depuis le début d'année, le marché du smartphone est rythmé par les différentes sorties. La rédaction de Frandroid prend le temps de tester ces différents modèles. Voici notre sélection des meilleurs smartphones de mars 2024.

En ce début du mois de mars 2024, le marché du smartphone est encore rythmé par les dernières annonces du MWC. Les constructeurs ont pu fournir leur réponse à Samsung qui a dévoilé plus tôt sa gamme des Galaxy S24. Quel est le meilleur smartphone que nous avons pu tester le mois dernier ? Voici les trois modèles ayant retenu notre attention : un smartphone Honor, un smartphone OnePlus et un smartphone Xiaomi. Pour être plus précis, vous avez le choix entre deux appareils haut de gamme et un dernier à l’excellent rapport qualité/prix.

Honor Magic 6 Pro Le rival du S24 Ultra

Le nouveau fleuron du catalogue de smartphones Honor a pour ambition de challenger la place du meilleur smartphone de l’année. Ce dernier met en avant une fiche technique compétitive avec en fer de lance le processeur Snapdragon 8 Gen 3. Les performances de cette puce permettent au Magic 6 Pro de faire tourner des jeux comme Fortnite ou encore Genshin Impact avec les paramètres graphiques poussés au maximum. C’est aussi l’un des meilleurs smartphones pour la photo disponibles à l’heure actuelle. Le capteur principal dispose d’une ouverture variable s’adaptant aux conditions de lumière. Au niveau de l’autonomie, le mobile Honor est capable de tenir deux jours et dispose en complément d’une charge rapide. Le petit regret se situe au niveau de la mise à jour logicielle puisque seulement quatre versions d’Android sont supportées. Avec un prix de départ à 1299 euros, il se situe comme une belle alternative au Samsung Galaxy S24 Ultra. Si le modèle vous intéresse, le test du Honor Magic 6 Pro est disponible à la lecture.

Xiaomi Redmi Note 13 4G Le meilleur smartphone pas cher de 2024

Xiaomi est aussi une valeur-sure lorsque l’on évoque les smartphones les plus intéressants à traiter. Au sein de sa très, trop, nombreuse gamme Redmi, le Note 13 4G est le modèle que nous avons voulu mettre en valeur. Pourquoi ? Parce que pour un smartphone à moins de 200 euros en 2024, il a tous les atouts nécessaires. À commencer par une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec en plus un taux de rafraîchissement grimpant jusqu’à 120 Hz. Pour cette tranche de prix, vous ne trouverez pas mieux, si ce n’est un autre Redmi. Ensuite parce que le téléphone propose une expérience équilibrée que ce soit au niveau de la puissance interne, de la photo ou même de la prise en main. Bien entendu, à moins de 200 euros, ne vous attendez pas à des merveilles, mais le smartphone demeure une excellente surprise. Notre test complet du Xiaomi Redmi Note 13 4G est disponible pour en apprendre plus.

OnePlus 12 Le smartphone haut de gamme fiable

La marque OnePlus est également l’une des références sur le marché, forte de 10 années d’expérience malgré quelques secousses ces derniers temps. Avec le OnePlus 12, le constructeur propose un smartphone haut de gamme, taillé pour prendre la relève du modèle précédent, avec de sérieux atouts. Pour moins de 1000 euros, c’est même le téléphone Android le plus puissant du marché grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 3, et la défaillance du Samsung Galaxy S24 Plus. Cela va de pair avec une autonomie d’une journée et demie ainsi que de la charge rapide 100W. De manière générale, le téléphone offre une bonne expérience en photo et sur son interface, mais est toujours devancé par la concurrence. Avec 5 versions d’Android, c’est un smartphone capable de durer dans le temps. Bon sans être excellent, le OnePlus 12 récolte la note de 8/10 lors de son test.

