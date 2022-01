Acer mise sur les Chromebook bon marché avec trois nouvelles références

Pour le CES 2022, Acer présente des Chromebook. Au total, trois références : deux classiques avec processeur Intel, un troisième qui adopte un format convertible tactile avec une puce ARM.

Les Chromebook ont profité de la crise pour grossir. Début 2021, un PC/tablette vendu sur dix dans le monde était un Chromebook. C’est le rapport qualité-prix de ces machines qui est sans doute à la base du succès fulgurant. Il y a eu aussi de nouvelles machines plus polyvalentes, comme le Lenovo IdeaPad Duet Chromebook qui offre un compromis intéressant face aux iPad d’Apple.

Pour le CES 2022, Acer a profité de l’événement pour annoncer trois nouvelles références qui s’adressent à des cibles différentes : le grand public, les étudiants et les professionnels.

Acer Chromebook Spin 513

Le Spin 513 est le Chromebook le plus intéressant de la cuvée 2021. Il adopte un format convertible avec un écran IPS LCD tactile en définition 2256 x 1504 pixels, il pourra donc se transformer en tablette. Ce qui est une bonne chose étant donné le lien serré entre Chrome OS et Android désormais, vous avez en effet accès à toutes les applications et jeux Android du Play Store. Vous aurez également remarqué le format d’affichage, 3:2, très pratique pour la bureautique.

Autre élément à retenir : un SoC Mediatek Kompanio 1380, c’est le premier appareil à adopter cette puce ARM. Au cas où vous ne seriez pas au courant, MediaTek dispose de trois niveaux de SoC pour Chromebook – les Kompanio 500, 800 et 1000 – Acer propose donc la plus grosse puce de la gamme actuelle. Là où Acer fait quelques économies, c’est sur le stockage : 32 ou 64 Go en eMMC… c’est peu, mais suffisant pour faire tourner Chrome OS, pas forcément pour profiter des capacités offertes par le système.

En plus de ce processeur et de cet écran haute définition, Acer déclare que ce produit propose une certification MIL-STD 810H, pour la durabilité du produit, des haut-parleurs stéréo avec audio DTS et de solides microphones pour les visios. Il un port casque, un slot microSD… à partir de 649 euros.

Acer Chromebook 314 et 315

Parallèlement à cet appareil, Acer a également annoncé de nouveaux Chromebook bon marché de 15 pouces et 14 pouces : les Chromebook Acer 315 et 314 respectivement.

Ce sont de simples Chromebook à clapet qui seront livrés avec les derniers processeurs Intel à petit cœur (Celeron N4500, N5100 ou N6000), des écrans IPS de 15,6 pouces ou 14 pouces (options tactiles et non tactiles) et un pavé numérique sur le 315. C’est franchement du petit prix : 369 euros pour le 314 et 299 euros pour le 315.

Ces appareils sont prévus pour avril 2022, ils arriveront bel et bien en France.

