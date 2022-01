Acer renouvèle ses Predator et Nitro avec des RTX 3080 Ti, 3080 et 3070 Ti

Acer intègre les dernières cartes présentées par Nvidia et les processeurs AMD Ryzen 6000 et Intel Core de 12e génération à ses PC portable gaming.

Lors du CES 2022, en plus d’avoir annoncé un nouveau Swift X, Acer a renouvelé ses gammes de PC gaming. En plus d’arborer Windows 11, ils piochent dans les dernières annonces d’Intel et Nvidia. Faisons le point.

Predator Triton 500 SE

On commence par son fleuron, le Predator Triton 500 SE (PT516-52s), qui embarquera un processeur Intel Core i9 de 12e génération ainsi qu’une Nvidia GeForce RTX 3080 Ti en guise de carte graphique. Tant qu’à faire, Acer l’a muni de 32 Go de RAM LPDDR5, cadencée à 5200 MHz. Il pourra embarquer jusqu’à 2 To de stockage. Tout cela sera refroidi pas un système de ventilation basé sur trois ventilateurs, dont deux AeroBlade 3D de 5e génération. De quoi tenter de préserver la durée de vie de la batterie de 99,98 Wh.

Si on s’intéresse à l’extérieur de l’appareil, il affiche une épaisseur de 19,9 mm à son point le plus fin, ainsi qu’un écran 16 pouces. Ce dernier propose une définition de 2560 x 1600 pixels, soit du QHD en 16:10 et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. La dalle est bien entendu compatible Nvidia G-Sync.

La connectique est assurée par de l’USB 3.2 Gen2, dont deux ports Thunderbolt 4 Type-C, qui prennent en outre en charge le DisplayPort et l’alimentation. Un port HDMI 2.1 assure le 4K/120 Hz. Le Wi-Fi 6E est assuré également.

Comptez 3499 euros minimum tout de même pour mettre la main sur ce fleuron, qui sera disponible par chez nous en février.

Predator Helios 300

On continue avec le Preadator Helios 300, proposé en deux tailles : 15,6 et 17,3 pouces.

Vous aurez également le choix concernant la carte graphique, puisque deux modèles existent, une GeForce RTX 3080 et GeForce RTX 3070 Ti, en version mobile.

Quelle que soit la configuration, vous pourrez compter sur un processeur Intel Core i7 de 12e génération, 32 Go de RAM DDR5 cadencée à 4800 MHz et jusqu’à 2 To de stockage PCIe Gen 4.

Le modèle 15 pouces embarque obligatoirement un écran QHD IPS en 165 Hz, alors que le modèle 17 pouces propose soit du QHD 165 Hz, soit du FHD (165 et 144 Hz).

Pour terminer le tableau, évoquons la présence d’un clavier rétroéclairé RVB, du Wi-Fi 6E, d’un port HDMI 2.1, d’un port Thunderbolt Type-C et de deux ports USB 3.2 Gen2. Le Predator Helios 300 peut charger un appareil mobile même lorsqu’il est éteint.

Le Predator Helios 300 arrivera sur le marché en février à partir de 2299 euros en 15 pouces et 2399 euros en 17 pouces.

Acer Nitro 5

Établissons maintenant le portrait du nouvel Acer Nitro 5. Là aussi deux tailles de dalle sont possibles, 17 et 15 pouces, avec des options FHD ou QHD, et 144 ou 165 Hz.

Si sur la carte graphique, seule la GeForce RTX 3070 Ti est proposée, au niveau du processeur, vous aurez le choix entre un i7 de 12e génération et un AMD Ryzen 6000.

La différence entre les deux se jouera notamment au niveau de la RAM, puisque la configuration Intel intègre 32 Go de RAM DDR4 3200 là où la version AMD s’équipe de 32 Go de RAM DRR5 4800. Autre différence : Intel propose du Thunderbolt 4 Type-C là où AMD comprend un port USB 4.

Quelle que soit la configuration, deux emplacements pour SSD M.2 PCIe Gen 4 autorisent une belle extension de stockage. Le Wi-Fi 6 sera aussi de la partie quoi qu’il arrive. Ajoutons la présence d’un port HDMI 2.1 et de ports USB 3.2 Gen 1 et Gen 2.

