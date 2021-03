Amazon Prime Gaming : les offres gratuites du mois de mars 2021

Comme tous les mois, Amazon dévoile la liste des jeux et contenus offerts sur consoles, PC et mobiles à ses abonnés Amazon Prime. Et l'on trouve des packs inédits pour Fall Guys, Star Wars : Squadrons, Rainbow 6 Siege ou encore Apex Legends et Destiny 2.

Et c’est reparti pour un tour ! Le butin de mars est désormais disponible pour tous les abonnés au service Amazon Prime. En plus des livraisons rapides offertes, de Prime Video ou encore de Prime Music, vous pouvez bénéficier de contenus jeux vidéo proposer gratuitement sur le site dédié d’Amazon Prime Gaming.

Fall Guys et les jeux EA toujours à l’honneur

Ce mois-ci, Amazon et Electronic Arts s’allient de nouveau avec du contenu pour les titres phares de l’éditeur américain, de FIFA 21 à Madden 21 en passant par Star Wars : Squadrons ou UFC 4.

Les fans de Fall Guys, Apex Legends ou encore League of Legends peuvent récupérer leurs packs mensuels pour enrichir leurs parties.

Que vous jouiez sur PC, Xbox, PlayStation voire parfois Google Stadia, il vous suffit d’associer vos comptes ou ceux des éditeurs pour en profiter.

Les contenus et jeux offerts en mars 2021

À compter du 1er mars, vous pourrez obtenir gratuitement les jeux PC suivants depuis le logiciel Amazon Prime Gaming : Bomber Crew Deluxe, Blasphemous, SkyDrift, Boomerang Fu, Tengami.

Et vous avez jusqu’au 31 mars pour récupérer les 20 jeux SNK offerts.

2 Mars : contenu STAR WARS : Squadrons

3 Mars : contenu WAR OF THE VISIONS FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS

4 Mars : Jeu sans publicité (durée limitée) Hole.io Contenu Magic Tiles

8 Mars : Jeu sans publicité (durée limitée) Aquapark.io Contenu Madden 21 Contenu League of Legends

9 Mars : contenu Legends of Runeterra

10 Mars : Contenu MapleStoryM Contenu Epic 7 Contenu Alliance vs. Empire (AxE) Contenu Apex Legends

11 Mars : Jeu sans publicité (durée limitée) Curb Surfer Contenu Darkness Rises

12 Mars : contenu Rocket Arena

17 Mars : contenu WAR OF THE VISIONS FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS

18 Mars : jeu sans publicité (durée limitée) Helix Jump

18 Mars : Contenu League of Legends Contenu World of Tanks

19 Mars : contenu Rainbow Six Siege

22 Mars : contenu FIFA 21

24 Mars : Contenu Destiny 2 Contenu Epic 7

25 Mars : contenu UFC 4

29 Mars : contenu League of Legends

À venir en Mars : contenu Alliance vs. Empire (AxE)