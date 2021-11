Vous allez galérer à acheter une PS5 ou une Xbox Series X jusqu’en 2023

Si vous pensiez attendre 2022 pour mettre la main facilement sur une PS5 ou une Xbox Series X... il va falloir revoir vos plans.

Contrairement à certaines déclarations en début d’année, obtenir une PS5 ou une Xbox Series X continue d’être très difficile en 2021. Mark Papermaster, directeur de la technologie chez AMD, a pris la parole après Intel ou TSMC et il assure que la pénurie de puces – et plus précisément, celui des puces AMD – se poursuivra tout au long de l’année prochaine.

AMD, Intel et TSMC s’accordent sur un retour à la normale en 2023

Pour rappel, les PS5 et Xbox Series X utilisent un APU AMD Ryzen. AMD est donc le principal fournisseur de Sony et Microsoft. La pénurie actuelle entraîne une demande importante et une offre réduite… ce qui explique les importantes pénuries. D’après le responsable AMD, cette pénurie affectera l’offre et la demande de consoles next-gen, mais aussi des cartes graphiques plus globalement. Le bout du tunnel est, selon lui, en 2023, « c’est à ce moment-là qu’on s’attend à un équilibre entre l’offre et la demande ».

Intel avait déjà averti qu’ils ne s’attendaient pas à ce que l’état de la pénurie ne s’améliore avant 2023, et TSMC et NVIDIA ont rejoint cette prédiction qui indiquait deux années difficiles.

Cette pénurie touche tout le monde, y compris d’autres acteurs comme Apple, Samsung ou bien Xiaomi. Aucun secteur de l’électronique n’est épargné, certains marchés comme de celui de l’automobile sont même l’arrêt total. D’ailleurs, le responsable d’AMD précise dans son interview que les consoles de nouvelle génération n’utilisent pas les mêmes lignes de production que celles nécessaires à la conception de systèmes électroniques pour les voitures. Pourtant, les dernières Tesla Model S, Model X et même les récentes Model Y utilisent des puces AMD Ryzen.

