AirPods 3 : dBrand montre leur design avant l’heure

Quelques heures avant la keynote Apple du 14 septembre, dBrand révèle ce qui devrait être le design des nouveaux AirPods 3.

Ce soir a lieu la keynote Apple ! Le programme est assez clair : on devrait voir lors de cette conférence la nouvelle génération d’iPhone, les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Max. En plus de cela, quelques accessoires devraient également s’inviter à la fête. On pense notamment à l’Apple Watch Series 7, la prochaine montre de la marque de Cupertino qui devrait rapidement s’imposer comme l’une des meilleures montres connectées.

Les AirPods 3 se montrent

Un point d’interrogation restait dessiné sur les AirPods 3. Est-ce que les nouveaux écouteurs Bluetooth d’Apple seront présentés ce soir ? En raison de la pénurie de composants, rien n’était moins sûr… et pourtant.

La marque de skins pour appareils high-tech dBrand a mis en ligne avant l’heure une page dédiée aux « Apple AirPods (Gen 3) ». Si aucun détail technique n’est révélé, on peut apercevoir le design de ces écouteurs et de leur boitier de recharge. À première vue, les AirPods 3 devraient donc reprendre le look des AirPods Pro, ainsi que de leur boitier de recharge à l’horizontale.

Selon toute vraisemblance, les AirPods 3 ne devraient toutefois pas disposer de réduction de bruit active, cette fonctionnalité restant l’apanage de la version Pro. En revanche, les AirPods 2 resteraient au catalogue d’Apple afin de continuer à proposer des écouteurs open fit (ou « bouton ») pour les utilisateurs n’aimant pas les écouteurs au format intra auriculaire. Ils pourraient alors potentiellement baisser de prix pour laisser leur segment tarifaire au nouveau modèle.

Quoi qu’il en soit, rendez-vous ce soir pour connaître toutes les nouveautés d’Apple… en espérant que le lancement des AirPods 3 ne soit pas reporté par manque de stock, ce qui n’est pas gagné.