Apple Watch Series 8 : un modèle emblématique pourrait être abandonné

Apple choisirait l'appellation Pro pour sa nouvelle Apple Watch destinée aux amateurs de sports extrêmes. Cette nouvelle version, dotée d'un écran plus grand et d'un boîtier plus robuste, pousserait également un autre modèle vers la sortie.

Tic-tac, l’heure de la nouveauté se rapproche tout doucement pour Apple. L’entreprise étendrait à nouveau son catalogue de montres connectées cette année avec l’Apple Watch Series 8 et la firme de Cupertino aurait en prévision une nouvelle déclinaison d’Apple Watch. Une arrivée qui entraînerait aussi un départ.

Un modèle plus robuste pour les Pro

Selon Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg, un modèle plus robuste d’Apple Watch serait dévoilé cette année et il s’agirait d’une montre pour les adeptes de sports extrêmes.

Cette version disposerait d’un nouvel écran plus grand et d’une résistance accrue aux chocs. Elle s’appuierait entre autres sur une autonomie allongée, un boîtier plus lourd, composé d’un matériau métallique plus solide (qui ne serait donc pas de l’aluminium), et proposerait un meilleur suivi pour certaines activités, en corrélation avec les nouvelles mesures d’intensité de l’activité annoncées pour watchOS 9.

D’après Gurman, cette Apple Watch se présenterait comme une alternative aux modèles plus onéreux privilégiés par certains sportifs :

« Cette montre sera conçue pour plaire aux athlètes de sports extrêmes et à tous ceux qui pourraient autrement acheter une montre de sport Garmin haut de gamme pour des entraînements intenses. Je pense également que son écran plus grand, sa batterie plus grande et son design en métal la rendront attrayante pour tous ceux qui veulent simplement l’Apple Watch la plus avancée. »

L’appellation Pro coïnciderait avec le portfolio actuel de l’offre Apple qui propose déjà des produits utilisant ce nom pour les MacBook, iPad, iPhone et AirPods comme déclinaisons haut de gamme des catégories.

La fin de l’Apple Watch Edition ?

Elle comporterait elle aussi la nouvelle puce S8 attendue sur les prochains modèles d’Apple Watch qui serait à peu près la même que sur les Series 7 et Series 6 sous une nouvelle dénomination et avec des performances très légèrement revues. Cette Apple Watch aurait également droit à un capteur de température corporelle et on lui évoque aussi la présence éventuelle d’un nouveau mode basse consommation.

Pour ce qui est de son prix, elle se placerait naturellement tout en haut de la gamme Apple Watch et il faudrait compter un prix aux alentours de 900 voire 999 dollars pour avoir droit à toutes ces nouveautés.

Toujours selon Bloomberg, cette nouvelle venue signerait l’arrêt d’un autre modèle, l’Apple Watch Edition. Celle-ci proposait historiquement des boîtiers composés de matériaux plus « nobles » (acier inoxydable, céramique ou encore titane plus récemment). Mais elle était surtout proposée à des prix beaucoup plus élevés, proches de ceux attendus pour le modèle « Pro » à venir.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.