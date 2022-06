L’Apple Watch Series 8 proposerait enfin un vrai mode basse consommation

Si l'on pensait que le mode basse consommation serait disponible sur watchOS 9, il semblerait qu'il soit exclusif à la future Apple Watch Series 8. Surprenant quand il se murmure que la Series 8 aurait la même puce que la Series 7.

Mark Gurman avait affirmé avant la WWDC 2022 que le mode basse consommation serait disponible sur watchOS 9. Dans la dernière newsletter Power On de Bloomberg, au milieu des annonces d’une multitude de produits lancés d’ici l’été 2023, il est revenu sur cette possibilité en disant que ce mode serait finalement exclusif à l’Apple Watch Series 8.

Le mode basse consommation, l’un des atouts de l’Apple Watch Series 8

La prochaine montre connectée d’Apple devrait être présentée à la rentrée lors d’une conférence de la marque qui, selon plusieurs rumeurs émanant des chaînes de production et annonçant un iPhone « dans les temps habituels« , pourrait avoir lieu en septembre comme à l’accoutumé. Pour Mark Gurman, l’une des nouveautés à attendre serait ce « Low Power Mode ». Mais il serait finalement exclusif à la dernière venue et non à watchOS 9.

Comme le fait remarquer 9to5Mac, les modèles actuels d’Apple Watch ont déjà un mode « Réserve ». Cependant, il désactive de nombreuses fonctionnalités pour n’afficher en fait que l’heure. Pour réactiver les fonctions, il faut redémarrer la montre.

Mais pour le journaliste de Bloomberg, ce mode basse consommation serait différent. Il permettrait de continuer à utiliser les applications et fonctions tout en consommant moins d’énergie. Un mode qui pourrait fonctionner comme ceux qu’on trouve sur iOS et macOS, en suspendant les tâches de fond et en réduisant les performances.

On ne sait pas pourquoi ce mode basse consommation sera exclusif à la Series 8

Mark Gurman n’explique pourtant pas pourquoi cette option serait exclusive à la Series 8, sachant qu’elle pourrait embarquer la même puce que la Series 7. D’après les rumeurs, les spécifications techniques seraient les mêmes. On peut penser que rendre cette fonction exclusive à la Series 8 permettrait d’en vendre davantage.

9to5Mac poursuit en parlant d’une édition « robuste » de l’Apple Watch Series 8 qui serait destinée aux sports extrêmes. On pourrait aussi voir le retour de l’Apple Watch SE, basée sur le design de la Series 6 avec des bordures plus larges, mais avec la même puce que la Series 8.

