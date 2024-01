Apple pourrait corriger un gros défaut de son iPad Pro dans une prochaine version

Selon le code source de la bêta d'iOS 17.4, le prochain iPad Pro pourrait voir les capteurs utiles pour Face ID déplacés pour qu'ils soient en haut de la tablette lorsqu'on l'utilise en mode paysage.

Le code source de la bêta d’iOS 17.4, qui a été publiée ce 25 janvier (avec une grande révolution pour l’iPhone), révèle que la caméra selfie pourrait changer de position sur le prochain iPad Pro. Une bonne nouvelle, puisque c’était l’un des défauts principaux du dernier iPad Pro M2.

Un changement bienvenu pour le prochain iPad Pro : c’est iOS 17.4 qui donne des indices

C’est Steve Moser, l’un des contributeurs du site bien informé qu’est MacRumors, qui a trouvé un indice sur le prochain iPad Pro, comme il l’a révélé sur X. Selon lui, il est inscrit dans le code source d’iOS 17.4 que « lors de la configuration de Face ID, l’iPad doit être en mode paysage avec la caméra en haut de l’écran. »

Puisque l’iPad Pro est le seul iPad de la gamme disposant de Face ID, on peut penser qu’il soit celui concerné par cette mention de la technologie dans le code du système d’exploitation. D’un autre côté, certaines rumeurs parlent de l’arrivée de Face ID sur le prochain iPad Air. Apple pourrait très bien faire le choix de déplacer d’abord la caméra de l’iPad Air M1 de 2022. On s’attend à ce que les prochains iPad Pro et iPad Air soient présentés par la marque en mars ou avril prochain.

Pourquoi ce serait un bon changement à venir pour le meilleur des iPad

En fait, l’iPad de 10ème génération profite déjà de la caméra sur le haut de l’écran lorsqu’il est en mode paysage (à l’horizontale). Cela permet d’avoir la caméra centrée sur soi lorsqu’on prend un selfie ou que l’on participe à une visioconférence. Pourtant, l’iPad Pro, qui est le seul iPad disposant de Face ID, n’a pas la caméra à cet endroit.

Lorsqu’on l’utilise en mode paysage, la caméra se retrouve sur l’un des côtés. Ce qui fait que notre visage se trouve désaxé. Ce alors même que c’est celui qu’on est plus susceptible d’utiliser dans cette position, pour prendre des notes, l’utiliser avec un clavier, etc. C’est un gros défaut actuel qui pourrait devenir de l’histoire ancienne.