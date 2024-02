Apple fait n’importe quoi avec la législation européenne et bride ses iPhone

Apple a annoncé la fin des applications web progressives (PWA) sur les iPhone. La raison : l'entrée en vigueur du Digital Markets Act, qui selon l'entreprise, entraîne trop de problèmes de sécurité. La solution pour les développeurs : publier leur propre application sur l'App Store ou sur un autre magasin d'applications.

On savait que le Digital Markets Act (DMA) allait embêter les grandes entreprises du numérique, mais cette fois-ci, il forcerait Apple à retirer une fonctionnalité d’iOS : les « progressives web apps » (PWA), ou applications web progressives. Pour rappel, il s’agit d’applications qui sont des raccourcis qui lancent en fait le navigateur web, pour afficher une application sur Internet. Ce qui permettent d’éviter d’avoir à installer une réelle application sur le smartphone.

Les utilisateurs européens privés des PWA

C’est 9to5Mac qui a repéré un changement dans les versions bêtas d’iOS 17.4 à destination des utilisateurs de l’Union européenne seulement : les progressive web apps ne sont plus disponibles. Il ne s’agit pas d’un bug, Apple l’a confirmé : ce serait lié aux changements imposés par le Digital Markets Act.

Pour Apple, c’est lié la fin de l’obligation d’utiliser le moteur de navigation WebKit pour les navigateurs web. Autrement dit, Safari continuera d’utiliser WebKit, mais Chrome, Firefox et autres n’y seront plus obligés. Le souci, c’est que les PWA devraient pouvoir fonctionner avec n’importe quel navigateur. Et Apple ne peut pas donner la priorité à Safari, son navigateur, sur iOS, son système d’exploitation, afin de respecter les nouvelles lois sur le marché du numérique.

Selon la société, il aurait fallu construire « une architecture d’intégration entièrement nouvelle qui n’existe pas dans iOS » à cause de « problèmes complexes de sécurité et de confidentialité associés aux applications web utilisant d’autres moteurs de navigation. »

Sans les mesures de sécurité sur les PWA, certaines d’entre elles pourraient « lire les données d’autres applications web et récupérer leurs autorisations pour accéder à l’appareil photo, au microphone ou à la localisation d’un utilisateur sans son consentement. » Apple poursuit en déclarant que certains navigateurs « pourraient également installer des applications web sur le système sans que l’utilisateur en soit conscient et sans son consentement. »

Une solution qui reste, pour une fonctionnalité très peu utilisée

Un travail pas assez intéressant pour Apple, qui parle d’une « très faible adoption par les utilisateurs des applications web de l’écran d’accueil ». Ce changement « n’affectera qu’un petit nombre d’utilisateurs », reconnaît même l’entreprise.

Toutefois, iOS permettra toujours de créer un raccourci vers des sites web depuis l’écran d’accueil, et ce, depuis n’importe quel navigateur proposant cette fonctionnalité, pas seulement ceux basés sur WebKit. Apple reconnaît toutefois que cela pourra avoir un « impact sur les fonctionnalités« .

Une décision regrettable puisqu’Apple s’efforce depuis quelques années à améliorer les PWA. L’année dernière, par exemple, à l’occasion d’iOS 16.4, ce sont les notifications et les badges d’icône qui étaient apparus sur les progressive web apps.

Une mise à jour iOS 17.4 plus importante que les autres

iOS 17.4 est pour le moment disponible en bêta et devrait sortir aux alentours de mars. En effet, le Digital Markets Act, déjà entré en vigueur, force les grandes plateformes, dont iOS, à se conformer à de nouvelles règles à partir de ce 6 mars 2024. La fin des PWA n’est pas le seul changement à noter dans cette prochaine version du système d’exploitation des iPhone.

Parmi les changements importants, il y à l’arrivée des magasins d’applications alternatifs : vous ne serez plus forcés à utiliser l’App Store pour télécharger des applications. Néanmoins, Apple a trouvé le moyen de « bloquer » au moins en partie ses concurrents : les faire payer à chaque installation. Une décision dénoncée par nombre de développeurs, et que la Commission européenne va étudier de près. On peut également noter l’arrivée des applications de cloud gaming : plus besoin d’utiliser son navigateur.