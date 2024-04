L’Apple Vision Pro en vient aux mains… mais c’est pour la bonne cause

Apple déploie la première mise à jour de son Vision Pro en bêta. Parmi les nouveautés, il y a les Persona désormais « spatiaux ». Si vous discutez avec un autre propriétaire du casque, vous verrez dorénavant ses « mains », pour avoir un rendu plus naturel et plus humain.

L’Apple Vision Pro est sorti depuis déjà deux mois et il reçoit sa première mise à jour, en bêta pour le moment, avec visionOS 1.1. Le principal changement : les Persona deviennent spatiaux, ce qui va surtout servir aux personnes possédant le casque de réalité mixte et qui communiquent entre elles.

Votre double virtuel créé par l’Apple Vision Pro intègre vos mains

Pour les visioconférences, c’est compliqué avec un Apple Vision Pro sur la tête. Heureusement, le casque est capable de vous scanner et de suivre les mouvements de votre visage. Le rendu est quelque peu étrange et pas très naturel, dans une sorte de photoréalisme. Cela permet d’utiliser FaceTime pour discuter avec quelqu’un disposant d’un iPhone, un iPad, un Mac, etc. Un propriétaire de Vision Pro peut discuter avec un autre propriétaire du casque à l’aide des Persona.

Avec les Persona spatiaux, les utilisateurs du Vision Pro vont pouvoir « sortir de la tuile FaceTime familière et de se sentir plus présents, comme s’ils étaient réunis dans le même espace physique », comme le décrivait Apple en juin dernier, lors de la WWDC 2023, alors que l’entreprise présentait son casque. Dans une vidéo à destination des développeurs, Apple décrivait plus en détail les Persona spatiaux : « vous pouvez regarder vos amis dans les yeux, vous exprimer naturellement par le mouvement et le langage corporel et, surtout, profiter ensemble d’une activité partagée ».

Attention aux petits malins qui ont aussi un Vision Pro

Jusqu’à cinq participants peuvent être présents dans une conversation avec des Persona. On voit leur tête comme jusqu’à maintenant, mais désormais on peut aussi voir la partie supérieure de leur buste ainsi que leurs mains. En réalité, les interlocuteurs ne sont plus enfermés dans des cadres, mais semblent flotter dans les airs et sont intégrés avec un dégradé d’opacité.

Les participants d’un appel FaceTime peuvent se déplacer sur votre écran, se rapprocher ou s’éloigner de vous. Attention aux amis que vous choisissez, puisqu’ils pourraient vous faire des petites blagues. Les Persona spatiaux demandent toutefois d’avoir des interlocuteurs qui sont aussi équipés d’un Vision Pro. D’ailleurs, si le casque n’est vendu qu’aux États-Unis, on sait qu’il arrivera en Chine puisque Tim Cook l’a officialisé. On espère également que le casque finira par arriver en Europe.