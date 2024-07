Apple Intelligence arriverait sur un autre produit phare… plus vite que vous ne le pensez

Attendu cet automne, notamment sur les iPhone éligibles à iOS 18, l'IA Apple Intelligence arriverait également sur l'Apple Vision Pro, et potentiellement plus vite qu'on l'aurait cru : dès 2025 selon certaines sources.

Faut-il s’attendre à un déploiement relativement rapide d’Apple Intelligence sur le Vision Pro. Si l’on en croit certaines sources, la chose pourrait effectivement se concrétiser assez vite, dès 2025, et donc quelques mois seulement après l’arrivée de ce bouquet de fonctionnalités prévu cet automne sur iOS 18, mais aussi iPadOS et macOS Sequoia.

Il faut bien noter que, pour l’instant, Apple Intelligence n’a pas encore été annoncé sur visionOS, mais cela pourrait changer. On apprend en effet de Bloomberg qu’Apple réfléchirait sérieusement à déployer son IA sur l’écosystème logiciel de son casque de réalité mixte. Et pour cause, l’Apple Vision Pro dispose déjà d’une configuration matérielle capable de prendre en charge Apple Intelligence sur le plan technique. Le casque embarque en effet une puce M2 (la même que sur les anciens MacBook Air, notamment) ainsi que 16 Go de mémoire vive.

Apple Intelligence « bientôt » sur le Vision Pro ? C’est en effet probable

De quoi gérer l’IA d’Apple, pas forcément dans des conditions optimales face à ce que permettent, par exemple, les nouvelles puces M4, mais en tout cas sans encombre. Il s’agit d’ailleurs de spécifications supérieures à la configuration minimale requise, sur Mac, pour profiter d’Apple Intelligence. Depuis l’annonce d’Apple Intelligence en juin, lors de la WWDC 2024, on sait en effet qu’un simple MacBook Air M1 de 2020 pourra prendre en charge ces nouvelles fonctions basées sur l’intelligence artificielle.

En dépit de la dimension éminemment virtuelle de visionOS, qui pourrait mettre des bâtons dans les roues d’Apple pour y adapter Apple Intelligence, le système a l’avantage d’être dérivé d’iPadOS. Il est aussi d’être présenté par Apple depuis ses débuts comme un puissant outil de productivité. Difficile dans ces conditions de l’imaginer perdurer bien longtemps sans Apple Intelligence, qui cherche justement à doper la productivité des utilisateurs.

Notons néanmoins qu’Apple priorisera sans vergogne l’implémentation d’Apple Intelligence sur les Mac, iPad et iPhone pour une simple et bonne raison : le nombre d’appareils d’ores et déjà en circulation. Pour permettre à son IA d’être adoptée à grande échelle et au plus vite, la firme a tout intérêt à l’assoir en priorité sur macOS, iPadOS et iOS.

Logiquement, visionOS serait donc servi en dernier, ou en tout cas parmi les derniers. On peut même imaginer qu’Apple attendra le lancement d’un nouveau casque de réalité mixte, plus abordable, et donc susceptible de mieux se vendre, pour lancer Apple Intelligence sur visionOS. Seul l’avenir nous le dira.