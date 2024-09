Un nouvel iPhone SE dès la fin du mois ? Pourquoi c’est une rumeur difficile à croire

La keynote de rentrée d’Apple arrive et avec elle tout un tas de rumeurs en tout genre. Il se murmurerait notamment que la firme pourrait lancer un iPhone SE en parallèle de ses iPhone 16.

L’iPhone SE 4 pourrait ressembler à l’iPhone 14 // Source : Frandroid – Anthony Wonner // Source : Frandroid – Anthony Wonner

C’est la période de l’année la plus propice aux spéculations en tout genre. Alors que l’IFA de Berlin va ouvrir ses portes et qu’Apple prépare son inévitable conférence de septembre, une rumeur prend de l’épaisseur sur la toile : l’iPhone SE 4 serait commercialisé dès les prochaines semaines de septembre, en même temps que les iPhone 16 et 16 Pro. Sauf que beaucoup d’informations contradictoires circulent à ce sujet.

Toutes les spéculations semblent en effet venir d’une petite phrase de Mark Gurman, un journaliste spécialisé dans les indiscrétions concernant Apple. Dans un article daté du 1er septembre, il écrit que les stocks de nombreux produits se font rares dans les Apple Store, dont ceux de l’iPhone SE. Chez Apple, les stocks en berne ont tendance à signifier le renouvellement imminent d’un produit, comme pour les iPad par exemple.

Capable de voler la vedette aux iPhone 16

Ce petit détail logistique a donc suffi pour que la presse spécialisée s’enflamme et prédise un lancement imminent du très attendu iPhone SE 4. Pourtant, deux lignes plus loin, Mark Gurman (qui a rarement tort concernant les lancements de produits pommés) précise bien que l’iPhone SE « n’est pas attendu avant l’année prochaine ». Apple a historiquement pour habitude de lancer ses iPhone « bon marché » autour de mars/avril pour laisser respirer un peu sa toute nouvelle gamme d’iPhone de rentrée.

Des modèles factices d’iPhone 16 // Source : Zolotech

En août 2024 déjà, Mark Gurman affirmait que l’iPhone SE 4 arriverait début 2025 avec une fiche technique particulièrement séduisante. Ces caractéristiques supposées sont d’ailleurs une raison de plus pour laquelle le lancement d’un iPhone SE en septembre paraît peu probable. Si le mobile est réellement capable d’offrir un accès à Apple Intelligence et profite d’une grosse mise à jour technique, il pourrait bien voler la vedette aux iPhone 16.

IA ? Pas IA ?

Et même si l’iPhone SE 4 n’offre pas un accès aux outils d’IA de la firme, le lancer aux côtés des iPhone 16, qui incarnent plus que jamais le virage d’Apple dans le monde de l’intelligence artificielle, pourrait embrouiller l’image que l’entreprise veut donner d’elle-même. Le lancement d’un iPhone SE en septembre paraît donc douteux pour toutes ces raisons.

Une surprise n’étant jamais impossible, cela dit, on évitera soigneusement d’affirmer quoi que ce soit. Il faudra suivre la conférence du 9 septembre (sur Frandroid) pour en avoir le cœur net.