Apple échapperait à la « la crise du silicium »

Malgré les mises en garde émises par Samsung, les analystes affirment qu'Apple ne sera pas en retard cette année. Les iPhone 13 seraient annoncés en septembre avec une commercialisation dans la foulée.

Les analystes en sont certains : les iPhone 13 et 13 Pro devraient être présentés en septembre 2021 et, idéalement, ils devraient également être commercialisés dans la foulée. Contrairement à l’année dernière, avec l’iPhone 12 et 12 Pro, il n’y aurait pas de retard cette année. Autre information importante : il n’y aurait pas de problème de pénurie avec les nouveaux iPhone contrairement aux autres acteurs du marché.

Pas de retard cette année et pas de pénurie de composants ?

En 2020, Apple avait dévoilé ces iPhone 12 bien plus tard qu’à l’accoutumée. Et pour la première fois, ils étaient sortis sur deux dates différentes : le 23 octobre 2020 pour le 12 et le 12 Pro, et le 13 novembre pour le 12 mini et 12 Pro Max. Cette année, pas retard d’après les analystes.

Apple aurait pourtant des raisons d’être en retard cette année. Le secteur connaît actuellement ce que l’on appelle « la crise du silicium ». Samsung a été le premier géant tech qui a exprimé ses inquiétudes concernant les pénuries de puces qui se propagent au-delà de l’industrie automobile et des cartes graphiques. D’ailleurs, la première victime sera sans doute le Galaxy Note qui ne devrait pas être annoncé cette année.

Dans tous les cas, si Samsung parle publiquement de futurs produits, il est fort probable que la crise du silicium soit grave et qu’elle va certainement toucher toutes les entreprises du secteur. Il est encore trop tôt pour imaginer les conséquences d’une telle pénurie, mais on voit déjà les dégâts dans d’autres secteurs comme celui des consoles de jeu ou des cartes graphiques.

L’iPhone 13 aurait le même look que l’iPhone 12

D’après les mêmes analystes, les iPhone 13 seraient des itérations des iPhone 12, le même look, avec une nouvelle option 1 To de stockage ainsi que l’intégration du LiDAR sur tous les modèles cette fois-ci. On serait donc sur une génération avec peu de changements.