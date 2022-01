Asus lance des écrans Oled pour gamers aux très très grands formats

Au CES de Las Vegas, Asus a présenté des écran Oled de 42 et 48 pouces taillés pour le jeu vidéo.

Ce mardi, lors de sa conférence de presse au CES de Las Vegas, Asus a mis l’accent sur ses produits tournés vers le gaming avec sa gamme ROG. Outre un nouveau PC ROG Zephyrus et une tablette 2-en-1 ROG Flow, le constructeur taïwanais a également dévoilé deux nouveaux moniteurs PC Oled pour le jeu vidéo.

Connus sous les doux noms de ROG Swift OLED PG42UQ et PG48UQ, il s’agit d’écrans aux diagonales respectivement de 42 et 48 pouces. Autant dire qu’on est bien au-delà des moniteurs de PC traditionnels aux formats de 24 ou 27 pouces. Surtout qu’on a à faire ici à des ratios d’images classiques de 16:9.

Ce qui va surtout permettre de différencier ces deux moniteurs Oled d’un téléviseur classique, c’est l’absence de tuner TV et les fonctions liées au jeu vidéo. Outre la dalle Oled employée ici, Asus a également intégré un revêtement antireflet pour limiter au maximum la gêne des utilisateurs. Dans les deux cas, on va retrouver une définition 4K avec un taux de rafraîchissement pouvant monter à 120 Hz. Oled oblige, le contraste promu par Asus est particulièrement élevé, pouvant monter jusqu’à 1 000 000:1. Il en va de même pour la couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3, mesurée à 99 %, tandis que le delta E colorimétrique annoncé par Asus en sortie d’usine est inférieur à 2 et que la luminosité maximale peut monter à 900 cd/m².

Des écrans optimisés pour le jeu sur PC et console

Outre la qualité d’image, ce qui va surtout compter pour les joueurs est la réactivité de l’écran. Et à ce titre, les deux nouveaux moniteurs lancés par le fabricant asiatique peuvent se targuer d’un temps de réponse de 0,1 ms. Qui dit écran prévu pour le jeu dit connectique à la hauteur et, de ce côté là aussi, on va retrouver des caractéristiques suffisantes. Les PG42UQ et PG48UQ profitent ainsi de deux prises HDMI 2.1, de deux prises HDMI 2.0, d’une prise DisplayPort 1.4 et d’un hub USB. De quoi permettre aux joueurs de profiter d’une qualité optimale jusqu’en 4K à 120 Hz. Si cette configuration peut être un peu limitée sur PC, il s’agit cependant de la meilleure permise par les consoles de dernière génération.

Pour l’heure, Asus n’a pas encore communiqué sur les prix et la disponibilité de ses deux nouveaux écrans en France.

