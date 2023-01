ROG Strix et Strix SCAR 2023 : voici les nouveaux PC Asus à la sauce RTX 4000

Asus a dévoilé ses nouveaux Asus ROG Strix et ROG Strix SCAR, sa gamme gaming. On trouve des dalles allant de 16 à 18 pouces, du mini LED, du Nvidia, de l'AMD et de l'Intel.

Asus a profité comme à son habitude du CES pour dévoiler ses nouveaux PC ROG. Voici les six modèles présentés ce mardi 3 janvier 2023.

ROG Strix G16 et G18

On démarre avec les RoG Strix G16 et G18. Comme leurs noms l’indiquent, ils intègrent des dalles de 16 et 18 pouces, le tout en 16:10. Vous aurez le choix entre des définitions FHD+ ou QHD+. Dans le détail, en 16 pouces, on trouvera du mini LED jusqu’à 165 Hz en QHD+ ou en 18 pouces, IPS 240 Hz. Les écrans affichent 3 ms de latence, 100 % de l’espace DCI-P3 et une compatibilité G Sync et Dolby Vision.

Pour alimenter tout cela, il faudra compter sur des processeurs Intel Core jusqu’à i9 et les nouvelles cartes graphiques mobiles RTX 4000. Vous pourrez intégrer jusqu’à 64 Go de RAM DDR5 en 4800 MHz et jusqu’à 2 To de stockage en M.2 PCIe 4.0

Le châssis a été rafraichi pour l’occasion et justement, son rafraichissement passera par trois ventilateurs Frost Force, un dissipateur thermique Pulsar ainsi qu’une nouvelle solution appelée Conductonaut Extreme. Il s’agit d’un composé métallique liquide déposé sur le CPU qui favorise le transfert thermique.

Côté connectiques, on trouve un Thunderbolt 4, un HDMI 2.1, un port Lan Jack 2,5 G. Le tout est accompagné d’une webcam 720p, ainsi que d’un modem Wi-Fi 6E.

Avec sa batterie de 90 WHr et son bloc de charge inclus de 330W, le PC pèse jusqu’à 2,7 kg en 16 pouces et jusqu’à 3,3 kg en 18 pouces.

ROG Strix G17

Passons au ROG Strix G17. Vous ne serez pas étonnés d’apprendre qu’il s’agit d’un PC portable gaming de 17 pouces. Ce coup-ci, c’est AMD qui s’occupe du CPU avec jusqu’à un Ryzen 9 (modèle pas encore annoncé) ainsi que les nouvelles cartes graphiques mobiles RTX 40. On retrouve là encore l’écosystème de refroidissement intelligent de ROG avec son Condoctonaut Extreme. Le châssis a été actualisé avec une nouvelle webcam 720p, tandis que l’IO dispose désormais d’un HDMI 2.1 mis à jour.

Pour l’écran IPS, vous aurez le choix entre du QHD jusqu’à 240 Hz, 300 cd/m² de luminosité max et 3 ms de réactivité, le tout en Dolby Vision, ou encore une dalle FHD en 144 Hz maximum, 250 cd/m² de luminosité jusqu’à 25 ms de latence.

L’autonomie repose sur une batterie 90 Whz et un bloc de charge de 280 W. La charge par USB-C en PD est offerte jusqu’à 100 W. Le WiFi 6E est de la partie, ainsi que 2 ports USB typec C (USB 3.2 Gen 2, DP 1.4 (dGPU) G-Sync) et deux ports UBS type A en USB 3.2 Gen 2. Notons aussi la présence d’une prise jack.

ROG Strix SCAR 16 et 18 Intel

Approchons maintenant de la gamme des ROG Strix SCAR. Côté Intel, Asus s’appuie sur des dalles 16 et 18 pouces avec des bordures peu épaisses : 3,75 mm pour un ratio corps-écran de 89 %. Voici le détail des dalles proposées :

16 pouces : QHD+ miniLED, 165Hz, 100% DCI-P3, 1200 cd/m², peak brightness, 3ms ; QHD+ IPS, 240 Hz, 100 % DCI-P3, 500 cd/m², 3 ms.

18 pouces : QHD+ IPS, 240 Hz, 100 % DCI-P3, 500 cd/m², 3 ms ; FHD+ IPS, 165 Hz, 100 % sRGB, 300 cd/m², 7 ms.



Pour la puissance, ces Strix SCAR s’appuient sur les derniers CPU Intel mobiles et les dernières cartes Nvidia RTX 40 pour PC portable avec une puissance de 150 + 25 W. Ils seront aidés de jusqu’à 64 Go de RAM DDR5 4800 Mhz et jusqu’à 2+2 To de stockage en PCIe Gen 4×4.

Pour terminer cette configuration, vous trouverez jusqu’à quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. Voici les ports prévus par Asus :

À gauche : 1x Port d’entrée d’alimentation (DC) 1x Prise RJ-45 pour réseau local 2.5G 1x USB Type-C avec Thunderbolt™4(dGPU DP1.4, G-sync externe) 1x USB Type-C (dGPU DP1.4, G-sync externe, PD(entrée : 20V/5A, sortie : 5V/3A) 1x HDMI (support 2.1), support HDCP SPEC 2.2 1 prise audio combinée : entrée micro et écouteur.

À droite : 2x USB Type A USB3.2 Gen2



ROG Strix SCAR 17 AMD

On termine par le ROG Strix SCAR 17 servi par AMD. Il intègrera une puce affichant jusqu’à 65W de puissance et 55W en mode turbo. Pour la partie graphique, pas de surprise, NVIDIA intègre un GPU mobile à la puissance montant jusqu’à 175 W (150+25W). Là aussi la RAM peut monter jusqu’à 64 Go en DRR5 mais avec une fréquence plus importante de 5600 MHz. Le stockage peut monter jusqu’à 2 To en PCIe Gen 4×4 avec un débit de 7000 MB/s et un emplacement pour une future upgrade si besoin. Tout cela est refroidi par quatre sorties de ventilateur dédiées, une chambre à vapeur et du métal liquide sur le CPU et le GPU.

Pour l’écran, il n’y a pas 36 choix. Asus intègre une dalle IPS de 17,3 pouces. En FHD, vous monterez à 144 Hz contre 165 Hz en QHD. Le Dolby Vision est supporté.

La batterie qui anime tout cela monte à 90 Wh de capacité et peut être rechargée soit en Power delivery à 100W soit via l’adaptateur fourni avec l’appareil, affichant 280 W ou 330 W selon les modèles.

Voici la liste complète des ports :

À gauche : 2 prises en charge Type-A USB3.2 Gen1 1 prise combinée audio : entrée micro et écouteur



À l’arrière : 1x Type-C avec USB4 (dGPU DP1.4, G-sync externe, jusqu’à 40 Gbps) 1x Type-C avec USB4 (dGPU DP1.4, G-sync externe ; PD (Entrée : 20V/5A, Sortie 5V/3A), jusqu’à 40 Gbps) 1 port d’entrée d’alimentation (DC) 1x prise RJ-45 LAN 2.5G 1x HDMI (support 2.1), HDCP SPEC 2.2



Prix et date de sortie

Voici les prix et disponibilité des nouveaux produits.

Le ROG Strix SCAR 16 sera disponible au cours du 1er trimestre 2023 à partir de 3 999 € TTC prix public conseillé ;

Le ROG Strix SCAR 18 sera disponible au cours du 1er trimestre 2023 à partir de 3 999 € TTC prix public conseillé ;

Le ROG Strix G16 sera disponible au cours du 1er trimestre 2023 à partir de 1 699 € TTC prix public conseillé ;

Le ROG Strix G18 sera disponible au cours du 1er trimestre 2023 à partir de 2 399 € TTC prix public conseillé ;

Le ROG Strix SCAR 17 sera disponible au cours du 1er trimestre 2023 à partir de 3 799 € TTC prix public conseillé ;

Le ROG Strix G17 sera disponible au cours du 1er trimestre 2023 à partir de 2 299 € TTC prix public conseillé.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.