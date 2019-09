Le programme Nvidia RTX Studio, qui promet des performances dignes d’un fixe sur portable pour les créatifs et chercheurs, s’étend à l’IFA 2019. La Quadro RTX 6000 intègre pour la première fois un ordinateur portable : l’Asus ProArt StudioBook One.

D’aucuns connaissent la gamme GeForce RTX chez Nvidia : il s’agit tout simplement des cartes graphiques dédiées aux jeux vidéo du constructeur. Cependant, une autre gamme existe pour les professionnels, affichant des performances exceptionnelles : la gamme Quadro.

À l’occasion de l’IFA 2019, Nvidia a annoncé la sortie sur le marché d’une nouvelle puce dans sa gamme RTX Studio : la RTX 6000. La plus puissante des puces mobiles jamais conçues par le constructeur américain intègre immédiatement un nouveau PC.

L’Asus ProArt StudioBook One est dévoilé à l’IFA 2019

C’est Asus qui a l’honneur d’être le représentant de celle-ci grâce à un nouveau PC : le ProArt StudioBook One. Il s’équipe d’un Intel Core i9-9980HK, de 32 Go de RAM DDR4 2666 MHz, et cette fameuse Nvidia Quadro RTX 6000 à 26 Go de GDDR6 VRAM. Une configuration monstrueusement puissante, à laquelle s’ajoute un stockage de 1 To en SSD et 3 ports USB C Thunderbolt 3.

L’ordinateur portable n’est cependant pas destiné à tout le monde. Faisant partie du label RTX Studio lancé par Nvidia il y a peu, il cible avant tout les créatifs et chercheurs en mobilité. Ainsi, cet ordinateur veut avant tout plaire aux professionnels de la création 3D, aux ingénieurs en conception de produit ou encore aux chercheurs en intelligence artificielle.

Nous autres plébéiens ne sommes donc pas réellement concernés, mais l’ingénierie affichée ici aussi bien par Nvidia qu’Asus force le respect. Les deux marques annoncent même qu’il s’agit ici de l’ordinateur portable le plus rapide du monde, ce que l’on conçoit aisément.

Le ProArt Studiobook One n’a pour l’instant aucune date de sortie ni prix de vente, mais il faudra très certainement hypothéquer un rein pour l’acquérir en tant que simple particulier.