Scooter électrique : BMW CE-02 (50 et 125 cc) en location à 99 € par mois, bonne ou mauvaise affaire ?

Le BMW CE-02, disponible en 50 et 125 cc, c'est sans doute le scooter électrique le plus fun du marché actuellement, malgré quelques compromis à faire. Son principal défaut, c'est son prix, mais dilué dans une location longue durée, celui-ci paraît un peu plus digeste à 99 euros par mois. Mais est-ce réellement le cas ? Décryptage.

Le BMW CE-02 chez Survoltés, nous le connaissons plutôt bien puisque nous l’avons essayé sous toutes ses formes, à la fois en version équivalent 125 cc et 50 cc. Naturellement, la version 125 possède un peu plus de répondant et elle nous a globalement davantage séduit, mais le plus petit modèle disponible à partir de 14 ans n’est pas en reste non plus.

Commercialisé depuis quelques semaines, le BMW CE-02 s’affiche à partir de 99 euros par mois, soit environ deux fois moins cher que son grand frère, le CE-04, disponible à partir de 180 euros par mois et que nous avions aussi analysé il y a quelques mois.

Sur le papier, au vu du prix de façade du BMW CE-02 (à partir de 7 750 euros en version AM 50 cc et 8 750 euros en version 125), cette offre paraît assez intéressante, et permet de s’offrir un moyen de mobilité assez haut de gamme et efficace dans les grandes agglomérations, notamment à Paris où le stationnement pour les deux-roues thermiques est devenu payant en septembre 2022. Décryptage.

Le BMW CE-02 proposé à 99 euros par mois

Comme pour la majorité des offres de financement « à partir de », il s’agit du modèle de base. Chez BMW, le CE-02 ne possède pas de finition ni même de motorisation spécifique. Toutes les versions sont équipées de la même batterie (ou presque, la version 50 cc intègre un seul module contre deux pour la version 125 cc, permettant d’augmenter son autonomie), mais il y a toutefois une petite différence au niveau du moteur.

Le BMW CE-02 est équipé d’un moteur électrique synchrone à aimant permanent de 4 kW (5,4 ch) dans sa version 50 et 11 kW (15 ch). En termes de performances, le 0 à 50 km/h est abattu en 3 secondes pour la version 11 kW et la vitesse bridée à 95 km/h. Dans les deux cas, le couple reste le même : 55 Nm. Les deux modèles sont disponibles à partir de 99 euros par mois. BMW ne fait pas de différence à ce niveau, même si, en prix de façade, le CE-02 AM est légèrement moins cher. En fait, tout va se jouer au niveau du bonus écologique, mais nous y reviendrons plus bas.

En revanche, la version 125 étant disponible de série avec les deux batteries, elle offre d’emblée 90 km d’autonomie selon le cycle WMTC et 45 km sur la version 50 puisqu’en France, de série, la version AM n’est livrée qu’avec une seule batterie. Notons qu’il est possible d’en ajouter une deuxième en accessoire, moyennant finance, via son concessionnaire.

En termes d’équipement, c’est très complet. Il y a même une assistance pour la marche arrière. Le pack Highline, proposé en option à 890 euros, est à nos yeux, et comme énoncé dans nos essais des deux versions, indispensables, mais il nous fera sortir de l’offre de financement à 99 euros par mois. Dommage, car c’est vraiment l’option indispensable à nos yeux. Cela permet d’ajouter un peu de personnalisation, avec notamment une fourche dorée, une selle tricolore noire/blanc/bleu, des inserts bleus sur le scooter ou encore des poignées chauffantes.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD du BMW CE-02 ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 36 mois et 15 000 km au total incluant l’extension de garantie. BMW n’indique pas si l’offre à 99 euros par mois est soumise à un premier loyer, mais celui-ci doit sans doute être équivalent au bonus écologique de 900 euros pour les scooters électriques d’équivalence 125 cc en France, et 490 euros pour les équivalence 50 cc. L’apport est donc de zéro, puisque BMW ajoute en plus 900 euros d’avantage clients.

Globalement, 15 000 km sur trois ans pour ce type d’engin, c’est amplement suffisant, d’autant plus que contrairement aux voitures, ce type de scooter va se cantonner à de l’urbain et un peu de périurbain, puisqu’il est capable de grimper à plus de 100 km/h assez facilement pour la version 125cc, comme nous avons d’ailleurs pu le constater lors de notre essai.

Combien vous coûtera la LLD du BMW CE-02 ?

Nos deux versions n’étant pas aux mêmes prix, nous allons décomposer nos calculs en deux parties.

BMW CE-02 AM

Sur trois ans de location longue durée, votre BMW CE-02 AM vous coûtera 3 564 euros. BMW affiche son scooter électrique à partir de 7 750 euros au catalogue, bonus écologique de 490 euros et remise de 900 euros non déduits. Cela nous donne, une fois les déductions faites, un modèle affiché au prix catalogue à 6 360 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 56 % du prix de votre scooter électrique. L’offre étant une LLD, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Un seul choix va donc s’offrir à vous : restituer le scooter à la fin du financement.

Attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution. Si vous reprenez un autre véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état. Mais globalement, sur un scooter électrique, il n’y a pas trop de soucis à avoir, en dehors d’une éventuelle chute qui aurait pu abimer l’engin.

BMW CE-02 125

Même principe, mais cette fois-ci avec une version 125, plus chère donc. Sur trois ans de location longue durée, votre BMW CE-02 vous coûtera 3 564 euros. BMW affiche son scooter électrique à partir de 8 750 euros au catalogue, bonus écologique de 900 euros et remise de 900 euros non déduits. Cela nous donne, une fois les déductions faites, un modèle affiché au prix catalogue à 6 950 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 51 % du prix de votre scooter électrique. Cela va sans dire, mais l’offre concernant la version 125 est plus avantageuse que la version AM, puisqu’en plus d’avoir un scooter plus puissant et qui va plus loin, vous payez le même prix que la petite version. Mais quand on n’a pas le permis, les client n’auront pas d’autres choix que de se tourner vers la version AM !

Faut-il privilégier la LLD ou un crédit classique ?

Que privilégier entre une LLD et un crédit classique ? D’un point de vue purement financier, l’achat au comptant est évidemment la meilleure solution, mais s’il vous faut obligatoirement passer par un financement, la LLD et le crédit sont les deux principales solutions.

Même si les taux ont augmenté ces derniers mois, certains restent intéressants, notamment si vous achetez une voiture électrique. Pour les deux roues, c’est un peu moins le cas, surtout que certaines banques ne font pas le distinguo entre deux roues thermiques et électriques. Par exemple, au Crédit Agricole Île-de-France, pour le financement d’un véhicule classique, nous arrivons à un TAEG fixe à 6,60 % sur la même durée et le même apport que la LLD.

Ainsi, en finançant le modèle 125 par exemple, à 6 950 euros (bonus écologique de 900 euros et 900 euros de remise déduits), toujours sur 36 mois, nous arrivons à des mensualités de 213,74 euros, sans assurance. Le montant total dû est de 7 658,64 euros, le crédit vous aura donc coûté 639,14 euros (et 69,50 euros de frais de dossier).

Précisons que chez d’autres banques, qui ont un onglet spécial pour les deux roues électriques, les mensualités sont globalement similaires à quelques euros, voire même quelques centimes près parfois.

Les éléments à retenir

Un rapide calcul permet de mettre en évidence que l’offre en LLD est plutôt une bonne affaire dans l’ensemble, puisqu’elle vous permet de payer, en quelque sorte, la partie « consommée » de votre scooter et pas son entièreté. L’intérêt étant de repartir à la fin de votre financement sur une nouvelle LLD avec un nouveau produit, ou pas.

Avec un crédit classique, vous financez l’intégralité du scooter et non une partie. De ce fait, les mensualités sont plus élevées, certes, mais à la fin des 36 mois, le scooter vous appartient définitivement. À voir donc si vous souhaitez le garder ou non !