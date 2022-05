Fiat 500 électrique en location longue durée à 109 €/mois, bonne ou mauvaise affaire ?

Pour moins de 100 euros/mois, vous pouvez avoir une Twingo électrique ou encore une Dacia Spring. Mais en rajoutant quelques euros supplémentaires, l'adorable petite Fiat 500 électrique peut aussi être vôtre.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la Fiat 500 a mis du temps à passer à l’électrique. Pourtant, la petite puce italienne s’y prête parfaitement, avec un usage essentiellement urbain pour la plupart de ses clients. La Fiat 500 électrique est arrivée sur le marché en 2020, soit il y a à peine deux ans, et elle devrait peu à peu faire oublier son « ancêtre » thermique dont la carrière est évidemment à envier.

Si vous êtes à la recherche d’une voiture neuve, votre commercial vous a sûrement déjà parlé des financements, et surtout ceux en LLD ou LOA : la location longue durée et la location avec option d’achat. Pour différencier les deux, c’est simple : vous « louez » la voiture dans les deux cas durant un laps de temps défini au moment de signer le contrat de location.

La différence entre ces deux offres de location arrive à la fin du contrat, au bout de 3, 4 ou 5 ans. Avec la LOA (location avec option d’achat), vous aurez le choix entre lever l’option d’achat (préalablement définie au moment de signer le contrat) ou bien de restituer le véhicule. La LLD (location longue durée) n’inclut pas d’option d’achat à la fin du contrat. En d’autres termes, vous restituez la voiture.

Au sein de cette rubrique, nous vous proposons un décryptage des offres du moment que nous trouvons sur les sites internet des constructeurs. Nous allons regarder d’un peu plus près quelles sont les conditions à remplir et si, économiquement parlant, ces financements peuvent convenir à votre usage.

Quel est le modèle de Fiat 500 électrique proposé à 109 euros/mois ?

L’offre de financement est facilement trouvable sur le site internet de Fiat. Comme chez de nombreux autres constructeurs, la voiture en photo à côté de l’offre n’est pas celle concernée. Le modèle en question affiché en photo, c’est une Fiat 500 (RED) berline avec option, c’est-à-dire le modèle le plus haut de gamme et dont les mensualités débutent à partir de 175 euros/mois.

Pour notre offre, c’est évidemment le plus petit modèle qui est concerné, à savoir une Fiat 500 en finition « Action » avec une batterie d’une capacité de 23,8 kWh lui conférant une autonomie en cycle mixte de 190 km et 257 km en usage purement urbain. La voiture est motorisée par un bloc électrique de 95 chevaux. De série, nous retrouvons ces équipements :

Jantes acier 15 pouces

Allumage automatique des feux

Antibrouillard arrière

Appuie-tête arrière

Climatisation manuelle

Démarrage sans clé

Feux arrière LED

Feux de jour (DRL) à LED

Frein à main électrique

Réglage siège conducteur & passager av 4 positions

Écran TFT 7 pouces couleur

Volant avec commandes

4 haut-parleurs

Port USB

Support smartphone

Détecteur de fatigue

E-Call (appel d’urgence)

Reconnaissance des panneaux

Conduite à une pédale

Câble de recharge Mode 3

Prise charge rapide 50kW

Sac de protection pour câble de recharge Mode 3

Sélecteur de mode de conduite électrique

Console centrale surélevée

Siège passager rabattable à mémoire

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

Globalement, la dotation est relativement complète, même si le modèle de base concerné par cette offre est blanc et pourvu de jantes en tôle avec enjoliveurs de 15 pouces.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Fiat 500 électrique ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 37 mois et 30 000 kilomètres maximum. Le site indique que l’offre à 109 euros/mois est soumise à un apport de 2 500 euros.

En réalité, l’apport est de 8 500 euros, mais celui-ci est absorbé par le bonus écologique de 6000 euros. L’offre n’est pas concernée par la prime à la conversion, la mise en rebut d’un ancien véhicule n’est donc pas nécessaire.

Combien vous coûtera l’offre LLD de la Fiat 500 électrique

Sur trois ans de location, votre Fiat 500 électrique vous coûtera 6 533 euros. Fiat affiche sa voiture à partir de 24 400 euros sur son site, bonus écologique de 6000 euros non déduit. Cela nous donne, au final, une voiture affichée au prix catalogue à 18 400 euros.

En partant de ce prix-là, vous paierez donc, sur trois ans, 35 % du prix de votre voiture. C’est globalement la décote naturelle d’une voiture sur cette période. L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra obligatoirement le rendre à la fin de la location.

Attention aux frais de remise en état, toujours chers au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher qu’en concession. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Quels sont les avantages de l’offre LLD de la Fiat 500 électrique

Le prix est évidemment l’argument principal de cette offre. Une petite citadine, que l’on peut même qualifier de premium à certains égards, pour un peu plus de 100 euros/mois, ce n’est pas une mauvaise affaire. Avec une autonomie de 257 km en usage urbain, et même un peu plus si affinité, cela suffira largement pour les déplacements du quotidien.

L’autre qualité de cette Fiat 500 électrique, c’est son agrément de conduite. Nous l’avions d’ailleurs souligné dans notre essai. Pour couronner le tout, la voiture est plutôt bien finie et les matériaux sont de qualité, avec des assemblages très corrects à l’intérieur.

Quels sont les inconvénients de l’offre LLD de la Fiat 500 électrique

Comme d’habitude, les 30 000 km sur trois ans, c’est peut-être un poil juste. L’autonomie conviendra pour un usage quotidien, un peu moins pour un usage plus polyvalent. Par exemple, sur autoroute, avec une batterie d’une capacité de 23,8 kWh, n’espérez pas faire plus de 140 km avec une seule charge. Et globalement, la voiture n’est pas vraiment faite pour ça.

La dotation de série est plutôt bonne, mais il manque quand même quelques indispensables, même pour une voiture d’entrée de gamme. Par exemple, ne pas proposer de jantes en alliage sur une voiture facturée près de 25 000 euros de base, c’est assez mesquin. Il en va de même pour l’absence d’écran tactile au centre et, par conséquent, l’absence d’Android Auto et d’Apple CarPlay. Pour avoir tout ça, il faudra passer sur les finitions du dessus, baptisées (RED) et Icon.

