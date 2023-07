Pour ne pas se faire doubler par Tesla, Ford baisse le prix d’une de ses voitures électriques

Ford continue à faire baisser les prix de ses voitures électriques. Après la Mustang Mach-E, c'est au tour du F-150 Lightning de s'offrir une grosse baisse de tarif de 10 000 dollars environ. Cela suffira t-il à rivaliser avec Tesla et son nouveau Cubertruck ? Pas si sûr...

L’an dernier encore, Ford affirmait ne pas vouloir baisser le prix de ses voitures électriques, préférant plutôt augmenter ses profits. Mais de l’eau a coulé sous les ponts et Tesla a provoqué une grande guerre des prix au début de l’année, en réduisant fortement les tarifs de ses Model 3 et Model Y. Ce qui a eu pour effet de fortement changer la donne pour ses rivaux.

Une forte baisse

Et notamment pour Ford. La firme américaine a en effet revu ses plans, et a finalement pris la décision d’offrir une belle remise sur sa Mustang Mach-E, qui a perdu 5 000 euros. Ce qui ne l’a toujours pas rendu éligible au bonus écologique (sauf dans une version bien spéciale), au contraire de la Model Y, qui cartonne toujours autant. Mais la firme à l’ovale bleu ne s’avoue pas vaincue et continue son offensive afin de grappiller des clients à son rival.

C’est ainsi que celle-ci vient tout juste de lancer une nouvelle opération commerciale sur un autre de ses modèles. Il s’agit cette fois-ci du F-150 Lightning (vendu en Europe depuis quelques semaines), un pick-up électrique qui chasse sur les terres du Tesla Cybertruck, dont la production vient tout juste de débuter. Les journalistes d’Automotive News annoncent que celui-ci coûte désormais bien moins cher.

En effet, Ford a décidé de faire chuter son prix d’environ 10 000 dollars, ce qui correspond peu ou prou à 8 900 euros. Désormais, la version d’entrée de gamme Pro s’échange contre 49 995 dollars (environ 44 528 euros) tandis qu’elle était jusqu’à présent affichée à 59 974 dollars (environ 53 416 euros), ce qui équivaut à une baisse de 9 979 dollars très précisément.

On ne sait pas si cette baisse de prix sera également repercuté avec la version vendue en Norvège du Ford F-150 Lightning.

Un prix toujours élevé

La firme à l’ovale bleu justifie cette remise par la baisse des coûts et la capacité de production en hausse au sein de son usine américaine de Dearborn. Ford prévoit en effet de tripler cette dernière, et de produire pas moins de 150 000 exemplaires de son pick-up d’ici à la fin de l’année. Cependant, cette chute des prix n’est pas sans contrepartie.

En effet, les journalistes du site InsideEVs rapportent que les frais de livraisons sont en forte hausse, passant de 100 à 1 995 dollars, soit environ 1 777 euros selon le taux de change actuel. Une remise de 1 000 dollars est cependant offerte aux clients achetant une version XLT, Lariat ou Platinium avant la fin du mois de juillet. À noter que le véhicule est éligible au crédit d’impôt de 7 500 dollars.

Mais cette baisse est-elle suffisante pour faire de l’ombre à Tesla ? Pas si sûr, alors qu’Elon Musk trouve que le F-150 Lightning est encore trop cher. Le patron de la marque américaine explique en effet que les taux d’intérêt pour ce type de véhicule sont très élevés. Faut-il s’attendre à une nouvelle baisse ? Pas forcément, puisque le PDG de Ford Jim Farley affirme avoir une limite à ne pas franchir.

Le constructeur de Dearborn a plusieurs solutions en tête pour proposer des modèles moins chers. Parmi elles, l’adoption de batteries LFP (lithium – fer – phosphate), comme le groupe Stellantis, ainsi que le choix de packs plus petits. C’est la stratégie choisie pour le futur Puma électrique, qui verra le jour dans le courant de l’année 2025.

