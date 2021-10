Abonnement Pixel Pass : et si Google s’imposait enfin sur le marché des smartphones ?

Des informations sur un abonnement Pixel Pass ont fait surface. Elles mettent en lumière une stratégie que Google devrait adopter avec les Pixel 6 et 6 Pro afin de se faire enfin une place digne de son rang sur le marché des smartphones.

Et si Google avait trouvé une solution intéressante pour s’imposer plus efficacement sur le marché des smartphones ? C’est la question que l’on peut se poser en apprenant la présentation potentielle d’un abonnement Pixel Pass en marge des Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Au détour d’une fuite importante au sujet des deux futurs smartphones, qui seront présentés officiellement le 19 octobre prochain, des informations sur ce fameux Pixel Pass sont ainsi apparues sur le web.

Pixel Pass, c’est quoi ?

L’abonnement en question permettrait non seulement de profiter d’un programme de renouvellement de smartphone à la manière de l’iPhone Upgrade Program aux États-Unis, mais il servirait aussi à regrouper en une même formule les souscriptions à divers services de Google : YouTube Premium ou YouTube Music, Google One et Play Pass (plus une extension de garantie).

Pixel Pass intégrerait aussi un forfait propulsé par l’opérateur Google Fi aux États-Unis. D’ailleurs, rien ne permet à l’heure actuelle de savoir si l’abonnement pourrait s’exporter sous une forme ou une autre hors du marché américain. Cependant, nous pourrions assister là à la première offensive de Google pour devenir un acteur plus central du secteur des smartphones.

Google n’est pas vraiment un géant des smartphones

Pour un néophyte, cette affirmation est sans doute contre-intuitive. À l’heure actuelle, Google est tout de même aux manettes du développement de l’OS mobile le plus populaire — notamment la mouture Android 12 qui n’attend plus que le déploiement de sa version stable –, et ses applications mobiles sont utilisées dans le monde entier.

Malgré cela, le géant du web a du mal à se faire une place sur le marché des smartphones. Comprenez, les produits physiques, matériels. L’année dernière, le Pixel 5 a été un joli succès critique et il se montre particulièrement agréable sur le long terme. Néanmoins, face aux mastodontes Samsung et Apple et aux marques chinoises très actives comme Xiaomi, Google cherche encore à se frayer une vraie place.

Google fait comme Apple

C’est là que pourrait intervenir ce fameux Pixel Pass. Bien exploitée, cette offre pourrait permettre à Google de mieux pousser son écosystème à la manière de ce que fait déjà Apple avec l’abonnement Apple One (Music, TV+, Arcade et iCloud).

Le concurrent à la pomme l’a d’ailleurs bien compris. En plus des très bons smartphones comme les iPhone 13 et iPhone 13 Pro, c’est en grande partie pour l’écosystème de services qui s’est développé tout autour que les utilisateurs d’Apple aiment rester chez Apple.

En 2021, il serait peut-être temps pour Google d’appliquer une stratégie similaire. En résumé : proposer un produit fort afin de marquer les esprits (les Pixel 6 et Pixel 6 Pro), garantir plus de cinq ans de mises à jour pour rassurer les clients et « enfermer » ces derniers dans une prison dorée avec une formule complète de services qu’ils ne voudront plus quitter. Pour ce dernier point, le Pixel Pass serait une manière rapide et facile de recruter des utilisateurs.

Google a toutes les cartes en main

Avec le développement d’Android, son suivi logiciel, ses nombreuses applications et services maison, son assistant vocal intelligent, les fonctions exclusives aux Pixel, la qualité photo plébiscitée de ces derniers ou encore la puce Google Tensor, le géant de Mountain View a toutes les cartes nécessaires pour devenir un vrai cador des smartphones.

Il a juste (beaucoup) tarder à structurer correctement le tout. L’abonnement Pixel Pass semble être une solution idoine pour que Google puisse enfin jouer des mécaniques. Reste à savoir si la France pourrait y goûter. Tout porte à croire que dans un premier temps, seuls les clients outre-Atlantique jouiront de cette offre.