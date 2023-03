Déjà certifié, le prochain smartphone de Google sortirait bientôt

Le site de la FCC a mis en ligne quelques informations au sujet d'un nouveau smartphone Google. Selon toutes vraisemblances, il s'agirait du Pixel 7a, dont le lancement devrait avoir lieu dans les prochains mois.

Cette année devrait être particulièrement chargée du côté de Google dans le domaine des smartphones et des tablettes. Outre les classiques Pixel 8 et 8 Pro attendus à l’automne, la firme devrait en effet lancer officiellement sa tablette Pixel Tablet, mais est également attendue au tournant sur son tout premier smartphone pliant, le Pixel Fold. Autant dire qu’il pourrait s’agir d’une année charnière pour la firme.

On sait d’ores et déjà que Google pourrait lancer un nouvel appareil dès le printemps. En effet, comme le rapporte le site Android Police, la FCC — l’autorité américaine en charge de certifier les appareils électroniques — a mis en ligne sur son site quelques informations au sujet d’un nouvel appareil conçu par Google. Ce seraient en fait trois appareils référencés sous des numéros de modèles différents, mais avec des caractéristiques identiques, qui ont été aperçus par le site spécialisé dans l’actualité d’Android : le GWKK3, le G0DZQ et le GHL1X.

Tous trois seraient cependant dotés de la même carte mère avec seulement quelques variations notables, comme le support des ondes 5G millimétriques seulement pour l’un des modèles. On pourrait ainsi avoir affaire à des déclinaisons en fonction du stockage, de la connectivité, voire des opérateurs. Tout porte cependant à croire qu’il s’agisse en fait du prochain smartphone de Google, généralement présenté dans le courant du printemps, le Pixel 7a.

Une annonce probable au mois de mai

Traditionnellement, la certification d’un appareil par la FCC fait partie de l’une des dernières étapes des constructeurs avant la mise en vente du produit et son annonce officielle. S’il paraît logique que le Pixel 7a soit présenté dans les prochains mois, au cours de la conférence Google I/O — généralement organisée au mois de mai — il est moins probable que la firme fasse déjà certifier un de ses smartphones dont le lancement est attendu à l’automne, qu’il s’agisse du Pixel 8, du Pixel 8 Pro ou du Pixel Fold.

Rappelons que le Pixel 7a devrait être le prochain smartphone milieu de gamme de Google. Comme les itérations précédentes de la gamme « A », il devrait embarquer une puce un peu moins véloce, mais profiter toujours d’une excellente qualité d’image, au niveau des modèles haut de gamme. Le smartphone a par ailleurs déjà fait l’objet de fuite avec des rendus 3D, des informations au sujet de la charge sans fil ou du capteur photo et même d’un potentiel téléobjectif, une nouveauté pour un smartphone Google Pixel A.

