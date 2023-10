Google Pixel 8 : Orange dévoile l’offre de précommande française en avance

Orange a publié les offres de lancement du Google Pixel 8 avant même l'officialisation du smartphone.

Décidément, aucune fuite n’épargnera le lancement des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Avant la conférence du 4 octobre, on sait déjà tout ou presque des nouveaux smartphones de la marque.

L’opérateur Orange s’est décidé à en rajouter une couche en publiant dès maintenant les offres de lancement du Google Pixel 8. On a donc des informations supplémentaires sur le lancement des produits en France.

Du 4 au 16 octobre 2023

On découvre sur le site d’Orange que la Google Pixel Watch 2 sera offerte pour l’achat d’un Google Pixel 8 Pro. Si vous vous décidez pour un Google Pixel 8 classique, c’est une paire d’écouteurs Google Pixel Buds Pro qui sera offerte. Cela confirme que la firme ne devrait pas renouveler ses écouteurs cette année, hormis pour un changement de coloris.

Cette offre est valable du 4 au 16 octobre 2023. Autrement dit, le lancement des Pixel 8 et Pixel 8 Pro devrait se faire dès la conférence de présentation.

Malheureusement, le site dédié à l’offre n’est pas en ligne. Impossible donc de lire les conditions précises de participation à l’offre et donc le prix des différents appareils. On sait seulement que les boutiques suivantes seront participantes : Amazon France, Boulanger, Bouygues Telecom, Free Mobile, Fnac Darty, Orange, Sosh, Auchan, SFR, Red by SFR et B&You.

Avec une conférence prévue le 4 octobre, il ne reste plus longtemps à patienter pour finir de découvrir le Pixel 8 et commencer les tests.