Pourquoi le capteur d’empreintes des Pixel 9 sera plus rapide et plus efficace que les précédents

Il n’y a plus longtemps à attendre avant la sortie des Pixel 9 et 9 Pro. Mais les informations concernant les futurs téléphones de Google pullulent déjà avec dernièrement des révélations sur son lecteur d’empreintes.

Comme c’est désormais une habitude, Google cache très mal les secrets de ses futurs téléphones. Plus d’un mois avant sa sortie officielle, le Pixel 9 a déjà fait l’objet de nombreuses fuites, dont une prise en main qui montre le téléphone sous toutes ses coutures. Grâce au média Android Authority, on en sait maintenant un peu plus sur ce qui se passe dans les entrailles de la machine et, plus spécifiquement, au niveau du lecteur d’empreintes.

Depuis le passage au Pixel 6 et au lecteur d’empreintes sous l’écran, le capteur biométrique des Pixel n’a pas fait que des heureux. Depuis, Google a amélioré l’expérience par petites touches, mais même les Pixel 8 et 8 Pro ont parfois du mal à reconnaître une empreinte du premier coup. Cela s’explique en grande partie par un choix technique de Google, qui a opté pour un lecteur d’empreintes optiques sur tous ses téléphones.

Mais cela devrait bientôt changer puisque, comme l’a appris Android Authority donc, le Pixel 9 basculera vers un capteur d’empreintes à ultrason, une technologie réputée comme étant plus rapide et plus sécurisée que les capteurs optiques. Google n’aurait d’ailleurs pas choisi n’importe quel composant puisqu’à priori les appareils embarqueront un Qualcomm 3D Sonic Gen 2, soit le capteur que l’on retrouve, entre autres, sur le Galaxy S24 Ultra.

Optique et ultrason : quelles différences ?

Les capteurs optiques, comme leur nom l’indique, doivent se frayer entre les pixels de l’écran, pour prendre une photo de votre empreinte. C’est cette photo qui est ensuite utilisée comme point de comparaison à chaque fois que vous utilisez le capteur d’empreintes. Le souci est que cette technologie ne perçoit votre empreinte que sur un plan 2D.

Les capteurs à ultrasons vont eux envoyer une série d’ondes sur la surface de votre doigt collée à l’écran. Selon celles qui sont absorbées par la peau et celles qui sont renvoyées, le téléphone sera capable de reconstruire une image en 3D des crêtes et des vallées de votre empreinte. En plus d’être souvent plus rapide, cette solution est également plus sécurisée.

Bien évidemment, tout n’est pas qu’une question de matériel. Encore faut-il que Google développe les bons algorithmes pour tirer pleinement parti de ce capteur à ultrasons, mais dans tous les cas, les Pixel 9 et 9 Pro devraient enfin offrir une expérience de déverrouillage d’écran digne de leur statut haut de gamme. Le prochain Pixel Fold devrait par contre garder le lecteur d’empreintes sur le bouton on/off, comme son prédécesseur.