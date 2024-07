Ce smartphone Google jamais vu en France serait là dès le mois prochain

Alors que l'arrivée d'un nouveau smartphone pliable de Google n'était pas sûre, une fuite d'un « leaker » assez solide vient renverser la donne. C'est pourquoi on s'attend à ce qu'un Pixel 9 Pro Fold ou qu'un Pixel Fold 2 fasse son apparition sur le marché français.

Sur le marché des smartphones pliables au format livre, il n’y aurait pas que le Galaxy Z Fold 6, le Honor Magic V2, ou encore le OnePlus Open. Google entrerait dans la danse, un an après un Pixel Fold premier du nom en demi-teinte. On connaît même le prix attendu pour ce modèle haut de gamme.

Pour aller plus loin

Meilleur smartphone pliable : quel modèle de téléphone pliant choisir en 2024 ?

Ce qu’on sait du Pixel 9 Pro Fold/Pixel Fold 2

Tout d’abord, le nom : le premier smartphone pliable de Google se nommait Pixel Fold. La logique voudrait que Google nomme son prochain modèle Pixel Fold 2. Mais selon les informations d’Android Authority, Google voudrait intégrer ce modèle dans le reste de sa gamme de smartphones. C’est pourquoi il se nommerait en fait Pixel 9 Pro Fold. De quoi véritablement l’intégrer dans les smartphones chez Google et de le banaliser, ne plus en faire un produit à part qui coûte très cher.

On s’attend naturellement à ce que le Pixel 9 Pro Fold passe à la dernière puce de Google, à savoir le Tensor G4, qui ferait suite au Tensor G3 qu’on trouve sur les Pixel 8. Les rumeurs indiquent également que ce nouveau smartphone pliable aurait des écrans plus grands que ceux du modèle précédent, avec des bordures plus fines.

Côté design, Google opterait pour un rapprochement avec les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. Dans les rendus 3D réalisés par les leakers, on se rend compte que cela s’illustre principalement au niveau du bloc photo. Celui-ci serait ainsi une pilule qui ne prenne pas toute la largeur du smartphone, contrairement au bloc photo des Pixel 8.

Une sortie également prévue en France

Comme l’a rapporté le leaker réputé fiable Billbil-kun sur Dealabs, le Pixel 9 Pro Fold devrait sortir en France. Il serait proposé en deux versions à des prix différents :

256 Go : 1899 euros ;

512 Go : 2029 euros.

Un smartphone qui serait commercialisé dans les coloris Obsidian (Noir Volcanique) et Porcelain (Porcelaine, sorte de beige). De quoi le placer à un tarif un peu plus élevé que le OnePlus Open (1849 euros à son lancement), mais un peu moins cher que les Galaxy Z Fold 6 et Magic V2. Par ailleurs, un autre concurrent pourrait faire son arrivée en France : le Xiaomi Mix Fold 4.

Au vu du peu de fuites que nous avons à propos de ce smartphone, reste une hypothèse : que le smartphone ne sorte pas en août, aux côtés des autres Pixel 9. Google pourrait bien le présenter lors de sa prochaine conférence, mais n’ouvrir les (pré)commandes que plus tard dans l’année, pourquoi pas à l’automne.