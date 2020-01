Tâches planifiées, post-its, vie privée… Google Assistant fait le plein de nouveauté au CES 2020

Au CES 2020, Google a annoncé plusieurs nouveautés pour Google Assistant permettant de planifier l'activation de certains objets connectés, de laisser des post-its sur les Smart Dispay et de mieux contrôler les paramètres de confidentialité.

Google profite du CES 2020 pour mettre en avant plusieurs nouveautés à venir pour son assistant personnel intelligent, Google Assistant. Globalement, ce qu’il faut retenir, c’est que des fonctionnalités plus pratiques vont faire leur arrivée, notamment pour interagir toujours mieux avec l’écosystème propulsé par la firme de Mountain View.

Planifier des tâches

Google Assistant va accueillir une fonctionnalité appelée « Scheduled Actions » que l’on peut traduire en français par « Actions planifiées ». Comme son nom l’indique, cette option va vous permettre de demander à l’assistant d’activer ou de désactiver un appareil connecté — et évidemment compatible — à l’heure de votre choix.

Pour illustrer son idée, l’entreprise donne l’exemple suivant : « Hey Google, lance la machine à café à 6 heures du matin ». En outre, via l’application Google Home, vous pourrez contrôler jusqu’à 20 appareils différents, du climatiseur à l’aspirateur en passant par le purificateur d’air.

Google Home Télécharger gratuitement

C’est ici aussi l’occasion pour le colosse aux quatre couleurs de souligner le fait que toujours plus de marques et de produits rejoignent son écosystème Google Assistant.

Des post-its sur les Smart Display

Google affirme également vouloir exploiter les Smart Display dans le cadre d’une fonctionnalité bloc-notes. L’idée ici est de proposer une interface sur laquelle chaque membre de la maison peut laisser un message épinglé pour que celui-ci soit facilement consultable par les autres. Grosso modo, cela remplace le post-it traditionnellement laissé sur le frigo de la cuisine.

Pas besoin de s’enregistrer avec son compte pour accéder ou créer une note. Il suffit de demander, par exemple, « Hey Google, laisse une note disant que j’ai déjà donné son petit-déjeuner à Max ».

Cette fonctionnalité laisse aussi la possibilité d’afficher les numéros des contacts les plus importants afin que chaque personne du foyer puisse les retrouver facilement en cas de besoin.

« Ok Google, lis cet article »

Google est déjà très doué pour retranscrire automatiquement des enregistrements audio en notes textuelles. Au CES 2020, la firme concentre plutôt son attention sur la lecture de texte. Grâce à une option à venir, il suffira de dire « Ok Google, lis cet article » et se contenter d’écouter.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Les développeurs expliquent que grâce à leur travail sur de grosses bases de données, Google Assistant peut lire le texte de manière naturelle au lieu de la voix robotique à laquelle on a souvent droit dans ce genre de conditions. Cette option pourrait se montrer pratique pour les articles particulièrement longs qu’on a envie de découvrir tout en faisant autre chose, sans avoir les yeux rivés sur l’écran du smartphone.

Le géant du web précise par ailleurs que le texte lu peut être traduit dans 42 langues différentes. « Nous cherchons également à inclure des capacités de défilement automatique et de surlignage de texte qui aident les utilisateurs à suivre texte pendant qu’il est lu à haute voix », lit-on dans le communiqué.

Vie privée

Il est déjà possible de demander à Google Assistant d’oublier tout ce qu’on lui a dit afin qu’il ne garde pas trop d’informations sur notre vie privée.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour ce CES 2020, Google affirme avoir ajouté deux nouvelles interactions permettant toujours plus de contrôle sur les informations personnelles. Ainsi vous pourrez dire à l’assistant « Hey Google, ça ne t’était pas destiné », qui permet d’effacer immédiatement les données enregistrées en cas d’activation involontaire. Vous pourrez également demander « Hey Google, sauvegardes-tu mes données audio ? ». Cette commande vocale permettra d’en apprendre plus sur vos paramètres confidentialité et d’aller directement dans les options pour modifier vos préférences.