Google Stadia : vous pourrez tester gratuitement la version payante

Alors que la version gratuite de Stadia arrive bientôt, Google s'apprête à proposer un essai de 30 jours à la Stadia Pro, son abonnement payant.

Google Stadia, c’est beaucoup de promesses, mais jusqu’à présent, l’offre peine à réellement convaincre en raison d’un manque flagrant de jeux et de fonctionnalités pourtant annoncées. Google a néanmoins promis que le service s’améliorerait beaucoup dans l’année, avec pour commencer une offre gratuite (Stadia Base) « dans les prochains mois ».

Démo gratuite…

Prochainement, il sera donc possible d’accéder à la version gratuite de Google Stadia, promettant du jeu en cloud gaming en 1080p à 60 images par seconde. La version « Pro », donnant accès à la 4K, au son surround et à certains jeux gratuits restera quant à elle à 10 euros par mois.

Néanmoins, 9to5Google a fait des découvertes très intéressantes en fouillant dans le code source de la version 2.7 de l’application Stadia. En effet, il semblerait que les nouveaux utilisateurs vont prochainement pouvoir s’inscrire au service sans disposer d’un code de parrainage et qu’ils pourront alors essayer Stadia Pro, l’offre payante, gratuitement pendant 1 mois. Mais il y a un mais.

… mais limitée

D’autres éléments montrent que Google assure néanmoins ses arrières pour éviter la saturation de ses serveurs. Une telle offre risque en effet de générer un sérieux afflux de joueurs sur le service de cloud gaming et il n’est pas dans l’intérêt de Google que cette soudaine popularité nuise à la stabilité de l’expérience.

Aussi, l’application Stadia s’apprête déjà à afficher des messages indiquant aux futurs joueurs qu’ils « ne peuvent pas se connecter, car Stadia a atteint sa pleine capacité » ou que « Stadia est complet dans votre zone ». Cela ne concernerait toutefois que les nouvelles inscriptions, tandis que les joueurs inscrits avec un code profiteraient toujours d’un accès au service.

Le streaming arrive

Outre l’arrivée de la version gratuite de Google Stadia, 9to5Google a également découvert diverses mentions à de futures fonctionnalités du service. Ainsi, on peut présager l’arrivée prochaine du streaming sur YouTube des parties depuis Google Stadia, le partage de jeux avec d’autres comptes au sein d’une même famille ainsi que des améliorations au niveau de la gestion des captures d’écran, avec entre autres la possibilité d’afficher les images et vidéos depuis l’application et de les télécharger.

Pour le moment, toutes ces nouveautés ne sont encore qu’au stade du développement. Aucune date officielle n’a encore été donnée et il faudra donc patienter encore un peu. En attendant, GeForce Now propose déjà une offre gratuite.