Google Stadia pourrait bientôt arriver sur iPhone et iPad

Derniers à ne pas y avoir encore accès, l'iPhone et l'iPad pourraient bientôt profiter de Google Stadia. Un Youtubeur a trouvé trace dans le code d'une version du service sur Safari, le navigateur d'Apple.

Google pourrait enfin s’offrir Apple. Ou plutôt, Stadia pourrait enfin atterrir sur iPhone et iPad. Depuis son lancement en novembre 2019, la plateforme de cloud gaming a réussi à s’implanter sur smartphones et tablettes Android, PC et Mac via le web sur Chrome, ou la TV avec Chromecast. Mais il lui manquait encore les appareils mobiles de la marque à la pomme.

Accessible depuis le web et pas l’app

Ce serait bientôt du passé, à en croire une vidéo du Youtubeur Gem Stadia. Le vidéaste a trouvé trace dans le code du service d’une prise en charge officielle de Safari, le navigateur d’Apple, sur iOS 14. Car jusqu’à présent, les iPhone et iPad sous iOS 13 ne pouvaient pas lancer Google Stadia depuis le navigateur Chrome, faute des fonctionnalités nécessaires pour bien s’exécuter.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Dans les traces de code montrées par Gem Stadia, on apprend que cela serait réservé spécifiquement aux iPhone et iPad. Il s’agirait probablement dans un premier temps d’une bêta, comme l’a été la fonctionnalité de jeu en 4G/5G ou d’autres fonctionnalités. Google demanderait des retours de ses joueurs afin de peaufiner le tout.

L’alternative Stadium est de retour

Le nouvel OS d’Apple et son AppleWebKit aurait ainsi permis aux équipes de Stadia de travailler au déploiement du service de cloud gaming sur Safari. L’app Stadia ne permet pour le moment que de gérer son compte et de lancer sur un autre support. Google aurait donc suivi la même méthode qu’Amazon Luna ou plus récemment GeForce Now en passant par le navigateur. Xbox qui a feinté en proposant le console streaming via son app éponyme pourrait également opter prochainement pour la web app.

Récemment, un développeur avait mis au point l’application Stadium, un navigateur embarqué pour contourner l’interdiction de cloud gaming d’Apple et lancer Stadia malgré tout. La firme de Cupertio a eu vite fait d’interdire l’application de son App Store avant de sembler l’autoriser à nouveau.

Family Sharing enfin disponible

Rien n’indique que la version de Stadia sur Safari sera prochainement déployée. Google pourrait néanmoins en faire l’annonce la semaine prochaine lors des festivités entourant le premier anniversaire de la plateforme.

Cela s’ajouterait à la fonction Family Sharing enfin lancée ces derniers jours et qui permet de partager sa bibliothèque de jeux avec tous les membres de sa famille, que l’on soit abonné Stadia Pro ou non. Mais pour le moment sur tous les supports sauf iPhone et iPad…