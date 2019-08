Maintenant que le Honor 20 Pro est officiellement disponible, on peut désormais oublier les nombreux obstacles qui lui ont barré la route. Vous l’attendiez impatiemment, mais vous souhaitez tout de même obtenir ce smartphone au meilleur prix possible ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

En effet, l’arrivée du Honor 20 Pro dans sur notre continent a été semée d’embûches. Annoncé lors d’une conférence dédiée à Londres dans un premier temps, le flagship boosté sous-titré « Pro » a ensuite été repoussé suite à la décision des États-Unis. L’ampleur a été telle qu’on ne pouvait même plus savoir si, oui ou non, il se lancerait en France. Plus de peur que de mal finalement, le Honor 20 Pro a récemment foulé la terre de l’Hexagone et c’est tant mieux.

Mais, quid des différences avec le Honor 20 classique ? Elles sont principalement de deux ordres : la photo et l’autonomie. Tout d’abord, le module à l’arrière contient toujours 4 capteurs, mais le IMX586 est légèrement modifié. Ce dernier passe d’une ouverture de f/1,8 à f/1,4 dans le but de capturer plus de lumière et offre par la même occasion des clichés mieux détaillés. Un zoom x3 est également de la partie, avec en plus un zoom x5 hybride. Ensuite, l’autonomie a fait un bon en avant grâce à une batterie de 4 000 mAh formidablement bien gérée. Il s’inscrit aujourd’hui dans le top des smartphones les plus endurants, avec à côté de lui le Xiaomi Mi Max 3, le Xiaomi Redmi Note 5, le Wiko View 2 Plus, le Nubia Red Magic 3 et l’Asus Zenfone 6.

Le reste de la fiche technique est en revanche similaire au modèle de base. On retrouve le même écran IPS LCD de que le Honor 20, toujours avec une diagonale de 6,26 pouces et affichant une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels. Toujours pas d’AMOLED à l’horizon malheureusement… On se rattrape néanmoins au niveau de la puissance brute avec la présence du combo Kirin 980 + 8 Go de mémoire vive pour assurer d’excellentes performances au quotidien.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Honor 20 Pro, ou de visionner notre vidéo ci-dessous.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Les meilleures offres

Lancé à 599 euros, le Honor 20 Pro profite d’une offre de lancement via une ODR de 100 euros. Après remboursement donc, il coûte 499 euros chez la majorité des revendeurs français.

Retrouvez le Honor 20 Pro sur Amazon

Retrouvez le Honor 20 Pro sur Cdiscount

Retrouvez le Honor 20 Pro sur Boulanger

Retrouvez le Honor 20 Pro sur Darty

Retrouvez le Honor 20 Pro sur fnac.com

Retrouvez le Honor 20 Pro sur Rue du Commerce

Les meilleurs prix

Si les prix par le biais de l’importation peuvent être plus intéressants, il est néanmoins important de préciser que le smartphone ne bénéficiera pas de la garantie européenne de 2 ans du constructeur, mais une simple garantie d’une durée d’un an et liée au vendeur à l’étranger.