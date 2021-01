Honor View 40 : le retour des services Google est confirmé par la marque

Honor avait confirmé avoir repris contact avec des entreprises américaines depuis sa sortie du giron de Huawei. Cependant, la marque n'avait pas encore indiqué si ces prochains smartphones profiteraient des services Google. Voilà qui est chose faite.

L’actualité de Honor a été bien riche ces derniers mois. Après avoir été revendue par Huawei, la marque a tout récemment officialisé son View 40. Or, ce ne sont pas là les seules informations de taille à retenir autour du constructeur. En effet, ce dernier nous a confirmé par mail que ses prochains smartphones commercialisés en dehors de la Chine auront à nouveau droit aux services Google.

Fin de l’embargo pour Honor

Pour rappel, lorsqu’il était dans le giron de Huawei, Honor était frappé du même embargo américain que sa maison-mère. Embargo qui l’empêchait de collaborer avec des entreprises américaines et avec des fournisseurs d’autres pays utilisant des technologies américaines. En plus des soucis importants d’approvisionnement engendrés, cette sanction empêchait aussi de travailler avec Google. Les smartphones Honor ne pouvaient donc pas embarquer les services de la firme de Mountain View : pas de Play Store, ni d’applications YouTube, Gmail, Maps, etc.

En étant revendu par Huawei, Honor se libère aussi de la sanction des États-Unis. L’entreprise avait déjà indiqué qu’elle pouvait de nouveau travailler avec des acteurs tels que Qualcomm, MediaTek ou Intel. Elle ne s’était cependant pas encore exprimer au sujet de Google.

Honor efface les derniers doutes

Ainsi, si vous aviez encore quelques doutes, vous pouvez les abandonner dès maintenant. « L’indépendance de Honor nous donne l’accès aux fournisseurs de chipset et aux GMS [Google Mobile Services ; ndlr] », nous explique en effet la branche française de la marque. Et d’ajouter, au cas où ce n’était pas clair : « Nos prochains smartphones intégreront les GMS ».

Honor vient donc confirmer les bruits de couloir qui circulaient déjà à ce sujet et qui allaient dans le même sens. La marque ne confirme pas officiellement l’arrivée du View 40 en France, mais cela semble être un secret de polichinelle. Aussi, rappelons que dans le même temps, des sources affirment qu’après Honor, Huawei pourrait être contraint de revendre également ses gammes P et Mate.