Confirmant ce qui avait déjà été révélé par un morceau de planning, Huawei a dévoilé que la date d’annonce d’EMUI 10, sa nouvelle interface basée sur Android Q, serait dévoilée le 9 août.

Android 10 Q a été présenté en mars dernier et on s’attend à ce que le déploiement de la version finale ait lieu en octobre, autour de la présentation des Pixel 4. Néanmoins, les constructeurs qui modifient drastiquement l’interface comme Huawei et Samsung mettront un peu plus de temps avant de mettre à jour leurs smartphones, le temps bien sûr d’adapter leurs fonctionnalités à ce nouveau système.

Huawei semble néanmoins assez fier de son travail et compte bien le montrer au monde entier. Jusque là, les nouvelles versions d’EMUI — ou Emotion UI, l’interface du constructeur — n’avait droit qu’à de brèves explications au détour d’un billet de blog. Cette année, EMUI 10 aura droit à une présentation en grande pompe au cours de la Huawei Developers Conference (HDC). Si l’information avait déjà été dévoilée au travers du programme de l’évènement, c’est désormais officiellement annoncé.

Sur Weibo, le principal réseau social chinois, la marque a commencé son teasing en publiant une image de plage vue du dessus,avec la mention EMUI 10 et une date : le 9 août.

Des changements importants ?

Les premières images d’EMUI 10 ne dévoilaient pas de grand changement au niveau de l’esthétique globale de cette version. Néanmoins, l’effort marketing déployé par Huawei ici pour mettre en avant son logiciel montre que le constructeur attend beaucoup de cette mise à jour. On peut donc s’attendre à une mise à jour majeure apportant un certain nombre de changements.

Notons qu’Android 10 Q propose déjà nativement un certain nombre de fonctions de personnalisation. Il est fort probable que les premières images aperçues jusque là ne soient pas réellement représentatives de la future interface, qu’on imagine hautement modifiable par les utilisateurs eux-mêmes.