Huawei ne fait pas de grands mouvements en Europe depuis son bannissement américain. Toutefois, il semble que les Mate 30 Pro et MediaPad M6 pourraient finalement nous atteindre dans les prochaines semaines.

Mise à jour de 16h43 :

Huawei France nous a indiqué que la MediaPad M6 listée sur Amazon France était bien un produit Huawei officiel, mais que son listing ne provenait pas de la branche française.

Il se pourrait donc que l’inclusion dans les listing d’Amazon France provienne en réalité d’une décision réalisée dans un autre pays européen, comme l’Allemagne ou encore… l’Espagne.

Article original :

Ce n’est un secret pour personne : Huawei est en lutte contre le gouvernement des États-Unis ces derniers temps, qui l’a inscrit sur son Entity List faisant qu’il est illégal pour une entreprise américaine d’interagir avec le constructeur chinois. Si la situation s’améliore un tout petit peu, notamment du côté des PC, rien ne libère pour le moment les produits Android de la marque.

Ainsi, le Huawei Mate 30 Pro nous échappe toujours, alors que ses nouveaux appareils Android n’ont plus le droit d’utiliser les services Google dont le Play Store. Toutefois, le fondateur et grand patron de la marque a déclaré récemment qu’elle reviendrait rapidement en Europe, même sans Google, et une boutique espagnole proposait déjà le Mate 30 Pro à la vente. Il semble que le mouvement s’intensifiera dans les prochaines semaines.

Mediapad M6 sur Amazon France, Mate 30 Pro en stock en Espagne

Premièrement, le site allemand Tablet Blog a repéré que la tablette Mediapad M6 du constructeur chinois était désormais listée officiellement par Huawei sur Amazon Allemagne et Amazon France. En France, celle-ci est affichée à 346,12 euros avec Amazon pour revendeur officiel, un prix qui reste tout de même assez… aléatoire et n’est donc pas forcément le tarif officiel prévu.

Ceci étant, il s’agit bien d’un listing officiel de Huawei, de quoi donner espoir. Nous avons contacté Huawei France pour tirer au clair cette histoire, et attendons un retour de leur part. Si cela est avéré, la MediaPad M6 serait alors bien commercialisée en France malgré l’absence de Play Store. Il s’agirait là d’un choix pour le moins culotté de la part du constructeur chinois.

Et d’un autre côté, nous avons aussi le Mate 30 Pro que nous avons pu prendre en main, mais qui n’est jamais apparu en France. Selon les sources de WinFuture, bien connu dans le milieu, les revendeurs espagnols commencent à intégrer le smartphone dans leurs listings, connotant donc une disponibilité prochaine du smartphone dans leurs rayons. Seule la variante argentée avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage serait disponible.

Un utilisateur roumain a également repéré une publicité pour le Mate 30 Pro sur la page Facebook officielle de la marque :

Enfin, il faut noter qu’un pack incluant le Mate 30 Pro et la MediaPad M6 serait en préparation pour environ 1200 euros. Auquel cas, la sortie de l’un pourrait connoter celle de l’autre, renforçant la théorie d’une sortie française du Mate 30 Pro même si aucune date n’est pour le moment apposée à ces observations.

Toujours est-il que ces découvertes laissent entendre qu’il y a bien du mouvement en Europe pour Huawei. Les dernières rumeurs voulaient que le constructeur chinois sorte sa famille Mate 30 à la mi-novembre. Peut-être que ces plans ont été retardés.