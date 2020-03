Huawei P40 et P40 Pro : jouez aux sept différences entre leurs designs

Le leaker Evan Blass a publié sur Twitter de nouvelles images des Huawei P40 et P40 Pro. De quoi permettre de découvrir leur face avant avec un double poinçon en haut à gauche ainsi qu'un écran avec des bordures bien plus fines pour le Huawei P40 Pro.

Après avoir dévoilé en début de semaine un arc-en-ciel avec les prochains téléphones de la gamme P40 de Huawei, Evan Blass a mis en ligne ce jeudi deux images des Huawei P40 et P40 Pro.

Contrairement à l’image mise en ligne initialement, ces deux nouveaux rendus permettent cette fois de découvrir la face avant des deux smartphones. Et autant dire que s’ils ont beaucoup de similarité à l’arrière, l’écran devrait permettre de les distinguer bien plus facilement.

En effet, à l’instar des Huawei P30 et P30 Pro, ou du Huawei Mate 30 et du Mate 30 Pro, les P40 et P40 Pro devraient adopter des formats d’écran différents. Ainsi, les images mises en ligne par Evan Blass permettent de découvrir un Huawei P40 Pro avec un écran bien plus borderless que le Huawei P40. Une différence qui devrait s’expliquer notamment par l’intégration d’un écran incurvé sur les côtés sur le P40 Pro. Même sur les bordures supérieures et inférieures, le Huawei P40 Pro semble proposer des bordures plus fines que son petit frère.

Un lecteur d’empreintes digitales positionné plus en hauteur

Par ailleurs, l’image du P40 Pro permet également de découvrir l’emplacement du lecteur d’empreintes digitales directement positionné derrière l’écran. Un positionnement bien plus en hauteur par rapport aux derniers appareils haut de gamme du constructeur chinois. Sur le Huawei P40 en revanche, aucune indication quant au lecteur d’empreintes. Cela suggérerait un lecteur d’empreintes au dos ou sur la tranche, mais les précédentes rumeurs sur le produit indiquaient bien qu’il disposerait d’un lecteur d’empreintes sous l’écran.

Enfin, les deux images permettent de voir une configuration similaire pour les photos en selfies avec une large bulle positionnée en haut à gauche. De quoi suggérer que les deux téléphones opteront pour un module photo grand-angle et un second ultra grand-angle pour les selfies de groupe.

On en saura davantage sur les Huawei P40 et P40 Pro lors de leur présentation officielle. Celle-ci aura lieu dans tout juste une semaine, le 26 mars. S’ils devaient initialement être présentés lors d’une conférence organisée à Paris, elle se fera finalement uniquement en ligne en raison de la pandémie de Covid-19.