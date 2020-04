Huawei P40 Lite E lancé en France : la version allégée s’allège encore plus

Le Huawei P40 Lite E est un nouveau smartphone commercialisé en France. Ce dernier complète étoffe la série des P40 pour aborder un segment de prix encore plus accessible... mais toujours sans les services Google.

Faisons le point. En France, nous avons déjà eu droit à l’annonce du Huawei P40 Pro, du Huawei P40 et du Huawei P40 Lite. Avec trois modèles, cette série est déjà bien fournie. Toutefois, celle-ci s’étoffe encore plus avec un nouveau venu : le Huawei P40 Lite E. Le constructeur investit ainsi un segment de prix encore plus abordable en proposant une déclinaison allégée de la version déjà allégée… Vous suivez ?

En effet, le Huawei P40 Lite E ressemble beaucoup à l’autre modèle Lite, mais à chaque fois, il se démarque avec des caractéristiques qui lui sont propres. On retiendra surtout que ce nouveau modèle propose un triple appareil photo au lieu d’une configuration à quatre capteurs à l’arrière.

Le module est d’ailleurs placé dans le coin supérieur gauche, dans le sens de la verticale.

La petite bulle dans l’angle de l’écran, en façade, est toujours de la partie pour héberger le capteur photo frontal. Voici ce qu’il faut retenir des spécificités techniques du Huawei P40 Lite E :

dimensions de 159,81 x 76,13 x 8,13 mm ;

poids de 176 grammes ;

écran LCD de 6,39 pouces, HD+ (1560 x 720 pixels) ;

Appareil photo arrière : capteur principal de 48 mégapixels (f/1,8) ; ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,4) ; capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) ;

Capteur photo frontal de 8 mégapixels (f/2,0) ;

SoC Kirin 710F ;

4 Go de RAM ;

64 Go de stockage (extensible via microSD)

batterie de 4000 mAh avec chargeur 10 W ;

lecteur d’empreintes au dos ;

interface EMUI 9.1 basée sur Android 9.

Il faut également savoir que le Huawei P40 Lite E s’encombre d’un port micro USB au lieu d’embrasser l’USB-C. En contrepartie, il profite d’une prise jack 3,5 mm. Côté réseau, le téléphone est compatible avec presque toutes les bandes de fréquences 4G françaises, mais il lui manque la B28 de 700 MHz, surtout exploitée par Free Mobile. Vous avez la possibilité d’insérer deux nanoSIM.

Rappel : les services Google ne sont pas de la partie

Avant d’aborder la question du prix du produit, rappelons que, comme tous les autres modèles de la famille, le Huawei P40 Lite E n’a pas droit aux services Google à cause de l’embargo infligé à son constructeur par les États-Unis. Au lieu de cela, le smartphone est propulsé par les Huawei Mobile Services et l’AppGallery vient remplacer le Play Store.

Prix et disponibilité du Huawei P40 Lite E en France

En France, le Huawei P40 Lite E est annoncé au prix conseillé de 199,99 euros et vous pouvez d’ores et déjà l’acheter sur le site de la marque.