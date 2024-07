Voici à quoi servira la fausse boîte de vitesse intégrée à la future voiture électrique de Kia

Après la Hyundai Ioniq 5 N, ce sera bientôt au tour de la Kia EV6 GT de profiter de la fausse boîte de vitesse qui permet de simuler des passages de rapports. Cette dernière devrait en effet arriver au cours des prochains mois sur le crossover électrique.

Les détracteurs de la voiture électrique sont encore nombreux, tout comme leur arguments. Et parmi eux, un revient très régulièrement : celui du plaisir de conduire, qui aurait disparu avec cette motorisation.

Une nouvelle fonctionnalité

Or, plusieurs constructeurs nous ont déjà prouvé que cela n’est pas vrai du tout, bien au contraire. On peut par exemple citer Abarth, qui nous a gratifié d’une 500e dont le son est celui d’une sportive thermique, et que nous avions pu essayer un peu plus tôt. Mais ce n’est pas tout, car un autre constructeur a aussi fait très fort. Il s’agit de Hyundai, qui a levé le voile l’an dernier sur sa Ioniq 5 N, dont nous avons récemment pu prendre le volant.

Cette dernière avait été annoncée un peu avant sa présentation, avec une vidéo bluffante prouvant qu’une voiture électrique peut bel et bien distiller du plaisir. Et elle nous n’avait prouvé une nouvelle fois grâce à une étonnante innovation. Il s’agit d’une boîte de vitesse qui simule une transmission automatique de voiture thermique, en donnant des à-coups comme de vrais passages de rapports. Et nous avions été très convaincus par cette technologie, qui rend la conduite encore plus fun.

Pour l’heure, la compacte est la seule à la proposer, alors que Toyota a de son côté déposé un brevet pour une fausse boîte manuelle pour ses autos électriques. Mais bonne nouvelle, un autre modèle sera aussi bientôt équipé de cette fonction, qui devrait convaincre encore quelques détracteurs. Il s’agit de Kia, dont l’EV6 GT devrait hériter de cette transmission automatique avec de «faux » passages de rapports. C’est en tout cas ce que nous indiquent le site américain Carscoops, qui a pu s’entretenir avec une source interne.

Dans le détail, la voiture électrique n’aura qu’un seul rapport, mais un logiciel se chargera de simuler le passage des rapports, en mode manuel ou automatique.

Attention, car il se murmure que seule la version GT la plus sportive coiffant la gamme sera équipée de cette technologie. Pour mémoire, cette déclinaison affiche une puissance de 585 chevaux et un couple maximal de 740 Nm, tandis qu’elle peut réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes. Ce qui lui permet de faire mieux que sa rivale, la Tesla Model Y Performance, qui demande quant à elle 3,7 secondes pour le même exercice. La sportive coréenne, tout comme le reste de la gamme sera en effet bientôt restylée, alors que quelques images ont déjà été dévoilées.

Encore plus de plaisir

Cependant, la Kia EV6 GT restylée n’aura pas le droit à toutes les fonctionnalités de la Ioniq 5 N, selon une source anonyme. Et la raison est en fait assez simple. Et pour cause, le crossover électrique est plutôt typé GT, comme son nom l’indique, et n’a donc pas le même positionnement que sa cousine, qui adopte un caractère encore plus sportif. Par exemple, cette dernière permet au conducteur de sélectionner manuellement la répartition du couple et elle possède également une fonction Drift.

Pour mémoire, la Hyundai Ioniq 5 N affiche une puissance de 609 chevaux, qui peut cependant atteindre les 650 équidés grâce à un mode Boost. Par ailleurs, on ne sait pas encore si le faux son de voiture thermique que l’on retrouve sur la sportive coréenne sera également proposé sur l’EV6 GT, mais cela serait en fait assez logique. Il faut également s’attendre à une hausse de la puissance sur cette version, qui pourrait ainsi égaler sa cousine, mais rien n’a encore été confirmé pour le moment à ce sujet.

Pour rappel, la nouvelle EV6 restylée troque sa batterie de 77,4 kWh pour un accumulateur de 84 kWh, et elle fait passer son autonomie de 475 à 494 kilomètres selon le cycle d’homologation sud-coréen. Ce qui laisse penser qu’elle pourrait atteindre les 550 kilomètres en WLTP, mais cela reste encore à confirmer. Cette version devrait arriver chez nous dans le courant de l’automne, tandis que la GT pourrait sans doute débarquer un peu plus tard dans les concessions.