LG dévoile 4 concepts d’écrans Oled transparents pour les boutiques… ou votre salon

LG continue à pousser les écrans Oled transparents et présente quatre nouveaux concepts servant aussi bien de vitrines technologiques que de vitrines tout court.

En amont du CES de Las Vegas, qui doit avoir lieu la semaine prochaine, les constructeurs fourbissent leurs armes. LG a ainsi déjà dévoilé certains des produits qui seront présentés lors de l’événement. C’est le cas notamment de ses nouveaux moniteurs pour PC, de sa barre de son haut de gamme, de son premier laptop gaming ou de ses écrans Oled incurvés.

La dernière annonce en date concerne les écrans. Il faut dire que LG est l’un des principaux fournisseurs en dalles Oled pour l’industrie. À ce titre, la firme va profiter du CES pour présenter plusieurs concepts de téléviseurs pour le moins originaux en raison de leur transparence. Ce sont ainsi quatre prototypes qui seront exposés par la firme coréenne : LG OLED Shelf, LG Shopping Managing Showcase, LG Show Windows et LG Smart Window.

Le téléviseur LG OLED Shelf est en fait un double écran composé de deux dalles Oled transparentes de 55 pouces. L’idée avec cet écran est de proposer un double affichage pour les films par exemple avec, sur l’écran principal, en haut, l’affichage d’un film ou d’une série et, sur celui du bas, des informations contextuelles comme la durée du film, le casting ou la description d’une œuvre d’art affichée au-dessus.

Des écrans transparents servant de vitrines

De son côté, l’écran Shopping Managing Showcase va servir, comme son nom l’indique, de vitrine. Il permet ainsi de montrer des produits derrière l’écran tout en affichant des informations — comme le prix, le logo ou les matériaux — directement sur la dalle Oled transparente. C’est le même principe que l’on va retrouver sur le LG Show Window, mais dans un format bien plus imposant avec quatre dalles de 55 pouces pour un écran total de 110 pouces.

Enfin, The Verge rapporte que l’écran LG Smart Windows va servir « aux appels vidéos ou aux présentations au bureau ».

Pour l’heure, ces quatre écrans ne sont que des concepts et ne seront a priori pas commercialisés par LG. Il faut dire qu’ils ne sont pas conçus pour être disponibles nécessairement sous la marque du constructeur coréen, mais sont conçus par LG Display. Cette filiale de la firme vend en effet des écrans Oled à l’ensemble de l’industrie des téléviseurs. C’est le cas notamment de Xiaomi qui a lancé, il y a plus d’un an, son premier téléviseur Oled transparent, le Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition. Doté d’une dalle LG, le téléviseur n’est cependant commercialisé qu’en Chine.

