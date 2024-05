Smartphones haut de gamme : une grosse bataille se profile en coulisses

MediaTek conçoit principalement des puces pour les smartphones d'entrée et milieu de gamme. L'entreprise voudrait toutefois aller chercher Qualcomm sur les modèles les plus chers avec un SoC qui arriverait sur le marché américain dès cette année.

Le SoC de référence pour les appareils Android haut de gamme, c’est le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm et bientôt le Snapdragon 8 Gen 4. Selon nos tests, il offre de belles performances tout en conservant une bonne efficacité énergétique. Pourtant, dans les modèles plus abordables, c’est MediaTek qui occupe plus souvent le terrain avec des puces pas chères. Mais l’entreprise taïwanaise veut aussi concurrencer Qualcomm sur les smartphones haut de gamme.

MediaTek veut aller chercher Qualcomm… chez lui

Comme l’a rapporté 9to5Google, c’est lors d’une conférence d’analystes qui s’est tenue récemment que MediaTek a fait une annonce. L’entreprise a confirmé l’arrivée plus tard dans l’année d’un smartphone Android haut de gamme aux États-Unis équipé de l’un de ses SoC. MediaTek n’a cependant donné aucune information sur le modèle dont il s’agirait.

On peut néanmoins émettre des suppositions. Ce pourrait être le prochain smartphone OnePlus pliable, celui au format clapet. Ce dernier serait en fait un Oppo Find N3 Flip avec une moustache (OnePlus et Oppo appartiennent au même groupe). Nos confrères de 9to5Google parlent également d’un smartphone Motorola. MediaTek n’a pas non plus indiqué de quelle puce il s’agira : la société avait lancé l’année dernière le Dimensity 9300, son SoC le plus puissant.

Un MediaTek déjà puissant aux États-Unis

MediaTek équipe davantage de smartphones aux États-Unis que Qualcomm, grâce à son positionnement. En équipant des smartphones pas chers, elle se retrouve dans davantage d’appareils. En témoigne son Helio G99 qu’on trouve à l’intérieur du Samsung Galaxy A15, qui comme en France, se vend bien outre-Atlantique.

Qualcomm se positionne depuis des années sur les modèles haut de gamme. Presque tous les modèles à plus de 800 euros sont équipés de ses puces. La firme a aussi quelques modèles réservés aux smartphones aux alentours des 500 euros, y compris sur le marché américain.

MediaTek veut donc aller concurrencer Qualcomm chez lui, aux États-Unis, et sur son marché. Pour le moment, l’affrontement est assez timide, puisqu’on ne trouve que la OnePlus Pad, vendue avec le MediaTek Dimensity 9000.