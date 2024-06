Le marché du PC attire MediaTek, qui ne veut pas laisser Qualcomm tout rafler

Les ordinateurs portables et de bureau vont être équipés de processeurs ARM, une architecture jusqu'ici principalement réservée aux smartphones et tablettes. MediaTek, spécialiste des SoC ARM pour smartphones, compte bien profiter de cette tendance et se positionner sur ce marché convoité.

Jusqu’à présent, Qualcomm est le seul fabricant de puces à vouloir percer sur le marché du PC avec ses puces ARM et les PC Copilot Plus, propulsés par le Snapdragon X et son modèle X Elite très prometteur. Mais il semblerait que ça soit sur le point de changer, car un nouveau concurrent pointe le bout de son nez : MediaTek.

Selon des rumeurs qui circulent lors du salon de Taïwan, MediaTek souhaiterait se positionner sur le marché du PC avec son propre SoC pour les ordinateurs Copilot+ équipés de Windows on ARM. Ce projet serait mené indépendamment du SoC avec GPU Nvidia, qui devrait également être prêt l’année prochaine.

Un processeur MediaTek prêt d’ici la fin de l’année prochaine ?

Comme le rapporte Reuters en citant trois personnes proches de MediaTek, l’entreprise taïwanaise prévoirait également son propre SoC spécifiquement pour Windows on ARM, et ce, sans le soutien de Nvidia. Cette puce devrait apparaître sur les PC Copilot+ l’année prochaine, après l’expiration d’un supposé contrat exclusif entre Qualcomm et Microsoft.

Actuellement, seul Qualcomm est en mesure de fournir une puce avec un NPU suffisamment puissant pour le Copilot+. Toutefois, AMD (Strix Point) et Intel (Lunar Lake) devraient suivre le mouvement au troisième trimestre.

Le PDG d’ARM, René Haas, a déclaré à Reuters lors du Computex que 50 % du marché des PC Windows dépendrait d’Arm au cours des cinq prochaines années. Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a qualifié ces informations de réalistes, mais a ajouté, sur un ton légèrement moqueur, qu’ils « feraient tout le travail » pour atteindre cet objectif. Il a même affirmé que certains équipementiers détiendraient une part de marché de 40 à 60 % dans les trois prochaines années. D’ailleurs, ARM est en conflit avec Qualcomm, justement à propos de ce SoC Snapdragon Plus Elite.

