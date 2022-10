Mercedes EQE : la berline électrique se mue en SUV pour mieux rivaliser avec Tesla

Après sa révélation l’an dernier, la Mercedes EQE se dévoile cette fois-ci sous la forme d’un SUV, situé sous l’EQS SUV. Un nouveau modèle qui se situe entre les Tesla Model Y et Model X.

Cela fait déjà un petit bout de temps que Mercedes a commencé à bien électrifier sa gamme, avec le lancement en 2019 de son premier modèle électrique, l’EQC. Le catalogue a ensuite continué à s’étoffer, avec les EQA, EQB et EQS, déclinée quelques mois plus tard en version SUV. Un choix qui peut sembler déroutant, mais qui permet à la marque de cibler une clientèle plus large.

Une nouvelle version surélevée

Un traitement qui a également été offert à la Mercedes EQE, sa petite sœur lancée en 2021. Si la marque à l’étoile ne sera pas présente au Mondial de Paris, elle vole tout de même la vedette aux stars du salon en levant le voile sur la version SUV de sa berline électrique, qui reprend sa plateforme modulaire EVA2 de type « skatebard », partagée avec l’EQS.

Si ce nouvel arrivant dans la gamme adopte bien sûr une silhouette surélevée et un brin rondouillarde, nous retrouvons tout de même les attributs esthétiques de la version standard. Cela passe par la calandre pleine, entourée de deux optiques arrondies et de larges prises d’air sur le bouclier.

Rivalisant également directement avec l’Audi e-tron, cette Mercedes EQE SUV affiche une longueur de 4,86 mètres, soit 9 centimètres de moins que la berline. La hauteur est quant à elle en hausse de 6 centimètres, pour culminer à 1,69 mètre, tandis que l’empattement mesure 3,03 mètres, soit 3 centimètres de plus. Cette nouvelle venue fait le plein de technologies, et se dote notamment du système optionnel Digital Light, permettant aux feux d’afficher des indications directement sur le sol. Une technologie également en cours de développement chez Ford.

Un intérieur high-tech mais pas inédit

À bord, le lien de parenté avec la Mercedes EQE est indéniable. Et pour cause, les deux véhicules partagent la même planche de bord, équipée d’une large dalle numérique de 1,41 mètre baptisée Hyperscreen. Celle-ci intègre alors un écran tactile de 17,7 pouces, un combiné numérique de 12,3 pouces ainsi qu’un écran passager de 12,3 pouces, profitant tous de la technologie OLED.

À noter que ce système, qui intègre le système MBUX, est proposé en option comme l’explique le communiqué de la marque. Le SUV est équipé de la navigation intelligente, qui offre plusieurs fonctionnalités telles que la possibilité d’adapter automatiquement l’itinéraire en fonction des bouchons ou encore d’estimer le coût de la recharge et l’autonomie restante.

La voiture est également dotée d’un filtre HEPA permettant de purifier l’air intérieur ainsi que du système Energizing Comfort, déjà présent sur les EQS et EQE berline. À noter que la berline fait l’impasse sur le cuir dans son poste de conduite et est dotée de série quelle que soit la version d’une pompe à chaleur, qui permet notamment de réduire la consommation énergétique du chauffage.

Le volume de coffre est quant à lui compris entre 520 et 1 675 litres lorsque la banquette est rabattue. Celle-ci peut également être dotée en option de dossiers à inclinaison réglable, permettant de gagner 60 litres de coffre supplémentaires.

Quatre versions, dont une AMG

Au total, ce ne sont pas moins de quatre variantes qui composent la gamme de ce nouveau Mercedes EQE SUV, dont trois disponibles au lancement. La première, baptisée 350+, embarque un moteur à l’arrière et revendique 292 chevaux et 565 Nm de couple. Elle est suivie par la 350 Matic, dotée de deux moteurs et d’une transmission intégrale, pour une puissance de 292 chevaux également et un couple de 765 Nm.

Enfin, la version 500 4Matic affiche 408 chevaux et 858 Nm de couple, issus de deux moteurs également. Plus tard, une version AMG EQE 53 4Matic+ de 687 chevaux et 1000 Nm de couple sera également lancée, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 3,4 secondes pour une vitesse maximale de 240 km/h. Le SUV affiche une autonomie comprise entre 375 et 590 kilomètres WLTP selon la version.

Il est livré de série avec un chargeur embarqué de 11 kW, tandis qu’une version 22 kW est proposée en option. En courant continu, l’EQE SUV accepte une puissance maximale de 170 kW, ce qui est loin de la Tesla Model Y, qui peut encaisser jusqu’à 250 kW. À noter que le SUV est doté de la technologie de charge bidirectionnelle V2G, qui ne sera pas disponible tout de suite en Europe.

Il est également compatible avec les mises à jour over-the-air (OTA), permettant au conducteur de profiter de nombreuses améliorations concernant la recharge et les technologies, sans avoir à passer en atelier. Si rien n’a été précisé par la marque, le SUV pourrait tout à fait être équipé de la conduite autonome de niveau 3, comme l’EQS. Celle-ci est désormais autorisée sur les routes françaises depuis le 1er septembre.

Quelle date de lancement ?

Pour l’heure, aucun prix n’a été annoncé pour ce nouveau Mercedes EQE SUV, qui devrait sans doute afficher un ticket d’entrée proche de celui de la berline. Pour rappel, celle-ci débute à partir de 80 150 euros en version 350+. Ce nouvel arrivant dans la gamme sera assemblé au sein de l’usine de Tuscaloosa aux États-Unis, tandis que ses batteries sont produites dans le comté américain de Bibb. Les premières livraisons devraient débuter au printemps 2023.

