Xbox Game Pass : sans Starfield en 2022, Microsoft va devoir rassurer

Bethesda vient d'annoncer le report à l'année 2023 pour la sortie de jeux attendus : Starfield et Redfall. Le calendrier des sorties prévues par les studios Xbox devient quasi-vide pour 2022.

Voici une décision qui a dû être particulièrement difficile à prendre pour les équipes de Xbox. Quelques jours après la visite des cadres Phil Spencer et Matt Booty dans les bureaux de Bethesda, le studio annonce que ni Starfield ni Redfall ne sortiront en 2022. Les deux jeux sont désormais programmés pour le premier semestre 2023 sans plus de précision.

An update on Redfall and Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6 — Bethesda (@bethesda) May 12, 2022

Il s’agit évidemment d’une très bonne nouvelle pour les deux jeux qui auront le droit à un temps de développement supplémentaire pour être peaufinés. On espère également, sans trop se bercer d’illusions, que cela permettra aux équipes de se retirer une pression face à une date de sortie jugée intenable.

Pour Microsoft en revanche, c’est sans doute une très mauvaise nouvelle.

Un calendrier qui devient désertique

Jusqu’à présent, l’année 2022 n’était clairement pas celle de la démonstration de force des nombreux studios internes de Microsoft. La division Xbox a multiplié les rachats au cours des dernières années, et pourtant, aucun jeu développé par un studio interne n’est sorti jusque-là en 2022. Les fans pouvaient au moins se rassurer avec la sortie prévue du blockbuster Starfield à la fin de l’année. Il s’agit pour rappel du nouveau jeu des développeurs d’Elder Scrolls Skyrim, un jeu particulièrement ambitieux pour Bethesda et l’une des plus grosses sorties à venir de Microsoft.

Sans Starfield ni Redfall pour l’année 2022, il ne reste officiellement plus que la sortie de Grounded, actuellement en early access sur le calendrier de la marque. En conjecturant, on peut aussi imaginer la sortie de Deathloop dans l’écosystème Xbox après un an d’exclusivité pour la marque PlayStation. Mais cela reste très maigre.

Microsoft doit nous bluffer en juin

Tous les regards se tournent une nouvelle fois vers le Xbox & Bethesda Game Showcase prévu le 12 juin prochain. Starfield et Redfall devaient en être les stars toutes trouvées, et on aura probablement encore le droit à une démonstration, mais il faut désormais pour Microsoft donner de quoi jouer en 2022 à son public.

La firme a de nombreux projets en cours de production dans ces studios : Avowed, Fable, Forza Motorsport, Senua’s Saga : Hellblade 2, Perfect Dark ou encore State of Decay 3 pour n’en citer que quelques-uns. Tout cela sans compter les nouveaux projets d’édition de la firme avec des développeurs externes, comme Contraband. Il est difficile d’imaginer que l’un de ces jeux était prévu pour sortir dans une fenêtre proche de Starfield tant ce jeu devait occuper le terrain.

Si Microsoft n’est pas en possibilité d’ajuster une date de sortie d’un autre projet déjà quasi achevé, la firme pourra se tourner vers une solution qu’elle a déjà utilisée dans le passé. Il s’agit de sortir le chéquier pour signer de grands jeux d’éditeurs tiers avec une sortie dès le jour un dans le Xbox Game Pass.

Le problème avec la communication Xbox

Cette nouvelle souligne tout de même tout le problème de Microsoft à miser quasi exclusivement sur sa grande conférence de juin. Entre janvier et mai, les joueurs Xbox n’ont eu le droit à aucune sortie d’un studio interne, là où Nintendo et Sony ont déjà à la fois sorti des jeux importants et communiqué sur les mois à venir. La pression sur l’évènement est donc immense.

Les joueurs Xbox doivent désormais attendre cette conférence pour découvrir ce à quoi ils auront le droit pour le reste de l’année. Il serait sans doute préférable pour Microsoft de changer ses méthodes et adopter une communication un peu plus agile, avec des annonces plus régulières. Allez, soyons-fou : proposer deux conférences par an.

