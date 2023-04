Microsoft ne veut plus payer sur Twitter, Elon Musk l’attaque en justice

Le service Microsoft Advertising a annoncé ne plus prendre en charge Twitter : les annonceurs qui veulent passer par lui ne pourront plus créer de campagne sur le réseau social. Cela a suffit à attiser la colère d'Elon Musk qui veut intenter un procès à Microsoft.

Nouvelle polémique entre Twitter et Microsoft. Le service de publicité de ce dernier, Microsoft Advertising (anciennement Bing Ads) a annoncé se retirer de Twitter en ne proposant plus aux annonceurs d’y faire de la publicité. Tout porte à croire que ce serait lié à la fin de la gratuité de l’API du réseau social. Une décision qui n’est pas du tout pour plaire à Elon Musk, qui souhaite aller devant les tribunaux.

Pour aller plus loin

Je résiste à Elon Musk avec cette extension/application indispensable pour Twitter

Microsoft Advertising quitte Twitter, probablement à cause de l’API payante

Sur une page d’aide de son site, Microsoft Advertising indique qu’« à compter du 25 avril 2023, les campagnes intelligentes multiplateformes ne prendront plus en charge Twitter. » Après cette date, il ne sera plus possible pour les utilisateurs d’accéder à leur compte depuis l’outil de gestion de Microsoft, de créer et gérer des brouillons de tweets, d’en planifier ou de consulter l’engagement de leurs tweets. Microsoft précise que les autres fonctionnalités pour les autres réseaux sociaux continueront à être effectives.

Si on ne connaît pas la raison exacte de cette interruption de service, on peut penser qu’elle soit en rapport avec la fin de la gratuité de l’API de Twitter. Depuis plusieurs mois, de nombreux bots Twitter et services voient leur accès à l’API fermé. Le réseau social a commencé à commercialiser la version payante de son programme avec des abonnements à plusieurs centaines de dollars par mois.

Elon Musk veut traîner Microsoft en justice

L’information a été partagée par le compte indépendant Twitter Daily News sur le réseau social de l’oiseau bleu. Elon Musk a répondu à cette annonce en déclarant : « Ils se sont entraînés illégalement en utilisant les données de Twitter. L’heure du procès ». En réponse au journaliste Brian Krassenstein qui lui faisait remarquer les problèmes de Twitter, il répond être « ouvert aux idées, mais arnaquer la base de données Twitter, la démonétiser (supprimer les publicités) puis vendre nos données à d’autres n’est pas une solution gagnante ».

They trained illegally using Twitter data. Lawsuit time. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2023

Dans ses déclarations, le PDG du réseau social reste assez vague et on ne sait pas exactement de quoi il accuse Microsoft et n’a fourni aucune preuve de manipulation de la base de données de Twitter par Microsoft. Mais comme le fait remarquer Neowin, « il est possible que Musk accuse Microsoft d’utiliser l’API de Twitter pour former ses services d’intelligence artificielle comme Bing Chat. »

I’m open to ideas, but ripping off the Twitter database, demonetizing it (removing ads) and then selling our data to others isn’t a winning solution — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2023

Elon Musk voit en Microsoft un concurrent

Ce n’est pas la première fois qu’il commet cela : début avril, Twitter avait suspendu la possibilité d’aimer, de répondre ou de retweeter des tweets contenant des liens ver Substack. Elon Musk avait alors accusé l’entreprise de télécharger « une partie massive de la base de données de Twitter » pour aider le lancement de Substack Notes, un réseau social concurrent.

Pour aller plus loin

Les 6 échecs d’Elon Musk avant Twitter

Pour précision, il peut aussi être dans l’intérêt de l’entrepreneur d’enfoncer Microsoft. Il a lancé ces derniers jours X.AI, une société spécialisée dans l’intelligence artificielle, avec laquelle il voudrait créer un service concurrent de ChatGPT en qui l’on pourrait croire. Pour cela, il aurait acquis pas moins de 10 000 GPU récemment. Ce d’autant plus que Microsoft a investi des milliards de dollars dans OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT. Pourtant, Elon Musk, qui était l’un de ses fondateurs, avait quitté l’entreprise en mauvais termes il y a quelques années.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.